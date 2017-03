Telekom baut Internet aus In Stadt Wehlen soll die Übertragungsgeschwindigkeit verbessert werden. Der Gemeinde kostet das nichts.

Die Deutsche Telekom AG hat vor, in diesem Jahr in Stadt Wehlen in das Kabel- und Verteilernetz zu investieren. Das teilte Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) zur jüngsten Stadtratssitzung mit. Von der Hauptvermittlerstation auf der Pirnaer Straße nahe des Friedhofs bis zu den Unterverteilerkästen will das Unternehmen von Kupferdraht auf Glasfaser umstellen. Von den Unterverteilern bis zu den einzelnen Häusern bleibt vorerst Kupfer erhalten. Klaus Tittel begrüßt das Vorhaben und sieht es als erste allgemeine Verbesserung in Sachen Internet-Geschwindigkeit. Denn je näher ein Anschluss einer Station ist, desto schneller ist dort das Internet. Zugute kommt der Ausbau nur den Stadt Wehlenern. Auf Pötzschaer Seite muss die Stadt wahrscheinlich selber in den Ausbau investieren. Die Telekom möchte vorhandene Rohrsysteme nutzen, um die Kabel zu verlegen. Daher ist wenig Tiefbau erforderlich. Für die Gemeinde entstehen keine Kosten. (kk)

