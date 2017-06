Telekom baut Häuschen ab Das Unternehmen will die Telefonzelle in der Muskauer Straße in Weißwasser durch ein Basistelefon ersetzen.

Statt einer Telefonzelle gibt es – wie schon am Markt in Weißwasser – bald eine Telefonsäule. © André Schulze

Die Deutsche Telekom arbeitet weiter an der Reduzierung des Telefonzellennetzes. Wie das Unternehmen in einem Schreiben von vergangener Woche an die Stadtverwaltung angekündigt hat, soll im Herbst das Telefonhäuschen in der Muskauer Straße abgebaut werden. Die Telefonzelle soll durch ein sogenanntes Basistelefon, eine schlichte Säule mit Telefonapparat, ersetzt werden. Gegen einen ersatzlosen Rückbau hat die Stadtverwaltung ihr Veto eingelegt. Auch die bereits als Basistelefon ausgeführte Kommunikationsmöglichkeit vor dem Rathaus soll dauerhaft erhalten bleiben. Im Stadtgebiet und in der Region stehen, wie andernorts auch, nur noch wenige Telefonzellen. Eine weitere gibt es noch im Alten Dorf.

Die Zellen werden im Zeitalter der Mobilfunktelefonie immer weniger genutzt, können im Bedarfsfall jedoch Leben retten. Außerdem verursachen sie durch einen vergleichsweise hohen Pflege- und Wartungsaufwand hohe Kosten für den Betreiber. Nicht zuletzt werden Telefonzellen immer wieder Opfer von Vandalismus, wie zum Jahreswechsel in Bad Muskau. (SZ/sdt)

