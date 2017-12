Telekom baut Breitbandnetz aus Die Wilsdruffer Ortsteile Limbach, Blankenstein, Birkenhain und Helbigsdorf sollen endlich mit Breitband versorgt werden. Die ersten Weichen wurden gestellt.

Wilsdruff. Der Stadtrat der Stadt Wilsdruff hat in der vergangenen Woche die Telekom beauftragt, das Breitbandnetz in den Ortschaften, die heute noch nicht über schnelles Internet verfügen, auszubauen. Die Telekom setzte sich in einer Ausschreibung gegen die Enso durch und wird in den kommenden Jahren in Teilen von Limbach, Blankenstein, Birkenhain und Helbigsdorf den Ausbau vorantreiben.

Das Telekommunikationsunternehmen erhält dafür rund 1,3 Millionen Euro aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Gelder dienen dazu, die Wirtschaftlichkeitslücke, die den Unternehmen durch den Ausbau des Netzes entstehen auszugleichen. So werden die Baukosten mit den in den kommenden Jahren zu erwartenden Einnahmen des Unternehmens verrechnet und die Differenz als Fördermittel ausgezahlt. So sollen Telekommunikationsanbieter dazu motiviert werden Breitbandnetze in Gebieten auszubauen, die sich nicht gewinnbringend erschließen lassen. (hhe)

