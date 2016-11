Telekom baut Breitbandnetz Die Gemeinde bekommt bis zum Sommer 2018 schnellere Internetverbindungen.

Besonders für Firmen ist schnelles Internet unverzichtbar. Doch auf dem flachen Land ist das noch ein Problem. Deshalb soll jetzt auch Thiendorf an das Glasfasernetz angebunden werden. © Klaus-Dieter Brühl

Die Gemeinde Thiendorf geht in die digitale Offensive. Der Gemeinderat vergab am Mittwochabend den Auftrag für den Ausbau des Breitbandnetzes in acht Ortsteilen. Die Telekom Deutschland wird im Ort Thiendorf selbst sowie in Lötzschen, Lüttichau, Lüttichau/Anbau, Naundorf, Ponickau, Stölpchen und Welxande die Voraussetzungen für schnellere Internetverbindungen schaffen. „In unserem Gewerbegebiet kommen wir zurzeit auf 756 Kilobit pro Sekunde“, erklärt Bürgermeister Dirk Mocker. „Das ist für die dortigen Unternehmen ein klarer Standortnachteil und für ansiedlungswillige Firmen einfach nicht akzeptabel.“

Innerhalb der nächsten 18 Monate sollen nun schnellere Verbindungen geschaffen werden – bis zu 50 Megabit pro Sekunde und partiell möglicherweise noch mehr. Wo welche Datenmengen in welcher Zeit übertragen werden können, hängt von der Entfernung der Nutzer von den einzelnen Internet-Knotenpunkten ab, was im Einzelnen schwer vorhersagbar ist. Durch den Ausbau des Kabelnetzes soll flächendeckend eine Download-Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde gewährleistet werden.

Günstiger als geplant

Die Thiendorfer Breitband-Offensive wird letztlich darauf hinauslaufen, Glasfaserverbindungen von verschiedenen Kommunikations-Hotspots in die Dörfer zu verlegen. Derzeit sind die Ortsteile der Altgemeinde an drei verschiedene Telefon-Vorwahlbereiche angeschlossen – Schönfeld, Tauscha und Ortrand. Von hier aus könnten Glasfaserkabel zu Verteilerkästen in den Ortschaften geführt werden. Die Differenz zwischen Baukosten und zu erwartenden Einnahmen – die so genannte Wirtschaftlichkeitslücke – soll zu drei Vierteln vom Land und zu einem Viertel von der Gemeinde geschlossen werden. Das wird für die Kommune billiger als ursprünglich angenommen. Die Telekom Deutschland geht in ihrem Angebot von knapp 660 000 Euro aus. Das von Thiendorf beauftragte Planungsbüro Innok@ hatte Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Millionen prognostiziert.

Eine wichtige Voraussetzung für die Bewilligung von Breitband-Fördermitteln ist der gewerbliche Bedarf. In jeder Ortschaft, die schnelles Internet bekommen soll, müssen mindestens drei Firmen Interesse angemeldet haben. Das ist in Thiendorf der Fall. Deshalb konnte die Kommune im Rahmen der Digitalen Offensive Sachsen (DiOS) zügig ihren Förderbedarf anmelden. Sie hat bereits einen vorläufigen Bewilligungsbescheid erhalten. „Wir rechnen jeden Tag mit dem endgültigen Fördermittelbescheid“, sagt Bürgermeister Mocker. „Danach kann der Vertrag mit der Telekom unterzeichnet werden.“ Damit wäre der Weg frei für den Baubeginn im zweiten Quartal 2017. Bei einem reibungslosen Verlauf hätten die Thiendorfer dann Ende des Jahres 2017, spätestens aber im Sommer 2018 in allen Ortsteilen der Altgemeinde eine vernünftige Download-Geschwindigkeit.

Sacka könnte profitieren

Die zu Jahresbeginn 2016 eingemeindeten Tauschaer Ortsteile allerdings werden von der gegenwärtig laufenden Breitband-Aktion nicht berührt. Lediglich Sacka könnte wegen seiner günstigen Lage im Netzbereich davon profitieren. Allerdings sind die Voraussetzungen der im Süden des Gemeindegebiets gelegenen Dörfer bereits heute günstiger – in den meisten liegen bereits 16 Megabit pro Sekunde an. „Es gibt ja bereits eine Neuauflage der Digitalen Offensive Sachsen“, sagt Bürgermeister Dirk Mocker. „Vielleicht können wir Tauscha da einbinden.“ Angesichts der aktuellen Kosteneinsparung könnte sich die Kommune das leisten.

