Telefonzelle in Bad Muskau gesprengt

Bis auf weiteres fällt die Telefonzelle am Muskauer Markt aus. (Symbolbild)

Bad Muskau. Am Abend des Neujahrstages zerstörten Unbekannte am Markt in Bad Muskau eine Telefonzelle. Eine Polizeisprecherin sprach von einer „Sprengung“ durch Feuerwerkskörper. Die Detonation, die sich gegen 19.55 Uhr ereignete, sei so stark gewesen, dass auch die Fassade eines benachbarten Hauses leicht beschädigt wurde.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro. Die Polizei ermittelt.

