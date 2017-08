Telefonkunden fühlen sich veralbert Der Ärger mit der Deutschen Telekom geht in die nächste Runde: Die Anschlüsse in Ponickau funktionieren immer noch nicht. Seit einer Woche.

„Tut, tut, tut.“ Telefonieren per Festnetz ist zurzeit für viele Telekom-Kunden in Ponickau nicht möglich. Nach einem Blitzeinschlag in der vergangenen Woche sind die Leitungen gestört. © Kristin Richter

Edgar Trobisch versteht gerade die Welt nicht mehr. Seit einem Blitzeinschlag am vergangenen Freitag hat der Ponickauer keine telefonische Festnetzverbindung zur Außenwelt. Ein Schicksal, was seine Familie mit vielen Nachbarn auf der Hauptstraße des Thiendorfer Ortsteiles teilt. Dass er in der Sächsischen Zeitung vom Donnerstag nun lesen musste, dass laut Deutscher Telekom die Störung behoben worden sei, macht ihn sprachlos. Und nicht nur das. „Ich habe gleich nach dem Gewitter mit meinem Handy den Schaden gemeldet. Allen Bekundungen der Telekom zum Trotz funktioniert noch immer rein gar nichts bei uns“, schimpft Edgar Trobisch.

Deshalb habe er auch erneut beim Kundendienst angerufen, der versprach, einen Monteur zu schicken. In der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr sollte er eben am Donnerstag kommen und deshalb habe Trobisch extra seinen Schichtdienst getauscht. „Ich habe den ganzen Vormittag gewartet! Erschienen ist keiner, das Telefon funktioniert noch immer nicht und ich muss jetzt zur Arbeit“, konstatiert der Ponickauer sauer. Dienst am Kunden sehe wirklich anders aus.

Auch Gerd Driesnack hatte gestern Vormittag einen Mitarbeiter der Telekom erwartet. Am Sonnabend hatte er den Termin ausgemacht. Gestern, kurz nach Mittag, musste er verbittert feststellen, dass keiner da war. „Es ist schon eine Anmaßung, wenn die Deutsche Telekom damit wirbt, das beste Netz der Welt zu haben“, sagt Driesnack. Auch er ärgert sich über das nicht eingehaltene Versprechen der Telekom, die Störung bis Dienstagabend abgestellt zu haben. Der Ponickauer schimpft: „Die Leute fühlen sich veralbert.“

„Ich kann die Verärgerung total nachvollziehen“, sagt Pressesprecher Hubertus Kischkewitz von der Zentrale der Deutschen Telekom AG in Bonn. „Das geht seit Wochen so. Die Unwetter in Nord- und Ostdeutschland halten uns auf Trapp.“ Er bittet explizit die Ponickauer um Verständnis, dass es bei der Behebung der Telefonstörungen zu Verzögerungen gekommen ist. Durch die SZ hat er den Kontakt zu Gerd Driesnack hergestellt. Anhand dessen Telefons soll geklärt werden, warum mehrere Ponickauer Anschlüsse eine Woche nach dem Blitzeinschlag immer noch nicht funktionieren. Denn „linientechnisch“ gebe es keine Störung mehr. „Wir prüfen das und lassen nicht locker“, sagt Kischkewitz. „Die Deutsche Telekom ist Gott sei Dank flächenmäßig noch gut vertreten.“ In Sachsen mit der Niederlassung Dresden.

Einer anderen Telekom-Kundin aus der Gemeinde Thiendorf konnte die SZ am Donnerstag helfen. Auch bei Margit Friedrich aus Lüttichau funktioniert das Festnetztelefon nicht richtig. Und das schon seit dem Sturm, der Ende Juni in den Gemeinden Schönfeld, Thiendorf und Lampertswalde viel Schaden angerichtet hat. Zwar war ein Telekom-Mitarbeiter relativ schnell da, vertauschte aber ihren Anschluss mit dem ihrer Schwiegermutter. Seit vier Wochen ist sie auf ihrer Nummer nicht erreichbar und ruft mit dem vertauschten Anschluss auch niemanden an. Am Freitag kommt ein Techniker, um die Anschlüsse wieder in Ordnung zu bringen. „Selbstverständlich erhält Frau Friedrich eine Gutschrift“, sagt Kischkewitz.

