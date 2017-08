Telefonausfall im Landratsamt Eine technische Störung legte einige Büros lahm – betroffen waren die Standorte in Riesa, Großenhain und Meißen.

Am Dienstagmorgen legte eine technische Störung plötzlich eine Vielzahl von Telefonanlagen des Landratsamtes lahm. Betroffen waren Büros in Riesa, Meißen und Großenhain. © Sebastian Schultz

Gerade noch war das Jobcenter in Riesa am anderen Ende der Leitung, dann war nur noch Stille. Gegen 7.30 Uhr am Dienstagmorgen legte eine technische Störung plötzlich eine Vielzahl von Telefonanlagen des Landratsamtes lahm. Betroffen waren Büros in Riesa, Meißen und Großenhain, erklärte Kreissprecherin Kerstin Thöns auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Es seien aber nicht alle Bereiche der Behörde betroffen gewesen. Was die Ursache betrifft, dazu konnte Kerstin Thöns am Dienstag noch nichts sagen.

Die Störung konnte allerdings schnell wieder behoben werden. Gegen 9 Uhr funktionierten die Telefone im Landratsamt wieder.

