Telefon falsch eingestellt Eine Familie in Dippoldiswalde hatte Probleme, anzurufen. Es hat die Hilfe der SZ gebraucht, um die Ursache zu finden.

Dippoldiswalde. Christel F.* aus Dippoldiswalde hatte seit vielen Wochen ein Problem mit ihrem Telefonanschluss. Bei ihr kamen Gespräche an. Sie konnte auch wählen. Wenn dann aber jemand ranging, bekam sie nur ein Besetztzeichen, während die Angerufenen sie aber hören konnten. Das Problem bestand seit September. Damals wurde in ihrem Wohngebiet neue Technik für das schnelle Internet verlegt.

Die Familie hat sich an die Telekom gewandt und danach zweimal ein Schreiben von dem Unternehmen bekommen. „Vor Weihnachten kam eine Karte mit der Aufschrift ,Es tut uns leid‘. Aber geändert hat sich nichts“, sagt die Dippserin.

Daraufhin hat sie sich an die Sächsische Zeitung gewandt, die ihrerseits das Anliegen noch einmal an die Telekom weitergegeben hat. Ein Techniker hat sich nun den Fall erneut angesehen und eine Merkwürdigkeit festgestellt. Der Anschluss hatte eine falsche Einstellung, wie die Telekom informierte. Die Voreinstellung ging zu Vodafone, obwohl die Familie dort gar nicht Kunde war. „Das kann ich mir gar nicht erklären. Ich bin immer dagegen, etwas zu ändern, was funktioniert“, sagt Christel F. Die Telekom änderte das, und seit Mittwoch kann Familie F. wieder ganz normal telefonieren. Ausprobiert hat sie das schon mit Anrufen in Dippoldiswalde und nach Liebenau.

*Name der Redaktion bekannt.

