Teixeira verlässt Dynamo

Sein bislang letzter Auftritt im Dynamo-Trikot: Nils Teixeira setzt sich in Stuttgart gegen VfB-Stürmer Julian Green durch. © Robert Michael

Beim 3:3 in Stuttgart kam Nils Teixeira zum ersten Mal in diesem Jahr bei Dynamo mal wieder zu einem Einsatz. Allerdings ist seit Mittwoch klar, dass es auch eines der letzten Spiele des Deutsch-Portugiesen für die Schwarz-Gelben gewesen sein ist.

Die Bemerkung fiel am Rande und ganz zum Schluss. „Es sieht so aus, dass er uns am Saisonende verlassen wird. Aber er wird einen gebührenden Abschied bekommen“, erzählte Trainer Uwe Neuhaus. Überraschend kommt die Nachricht nicht, allenfalls Ort und Zeitpunkt sind ungewöhnlich, so als letzten Satz bei einer Pressekonferenz, bei der eigentlich die Auswärtspartie am Freitag in Bochum das Thema ist.

Teixeira ist nicht irgendeine Personalie bei Dynamo, seit drei Jahren spielt er bei den Schwarz-Gelben und gehört damit zu den dienstältesten Profis im Verein. Nach überstandener Herzmuskelentzündung und auskuriertem Pfeifferschen Drüsenfieber hatte sich der Außenverteidiger zu Beginn dieser Saison wieder in die Stammelf gekämpft, doch am Ende der Hinrunde verdrängten ihn erst Niklas Kreuzer und später Philip Heise. In Stuttgart durfte er vor einigen Wochen wieder mal gut 30 Minuten spielen, er sollte helfen, den Vorsprung über die Zeit zu retten, was misslang. Wohin der 26-Hährige wechseln wird, ist noch unklar.

Damit steht Teixeira nach Marvin Stefaniak (VfL Wolfsburg) als zweiter Abgang fest. Weitere werden folgen. So soll sich Union Berlin intensiv um Akaki Gogia bemühen. Am Mittwoch erklärte Manuel Konrad, der in Bochum erneut den verletzten Kapitän Marco Hartmann im defensiven Mittelfeld ersetzen wird, dass seine Zukunft trotz des bis 2018 laufenden Vertrages offen sei.

Hartmann ist nicht der einzige Ausfall am Freitagabend. Neben Pascal Testroet (Muskelfaserriss) muss Neuhaus auch auf Fabian Müller verzichten, der sich am Zeh verletzte. Unabhängig davon, wer in Bochum aufläuft, erwartet der Trainer eine „andere Mentalität“ seiner Mannschaft als in den vergangenen beiden Spielen.

Viel geredet habe man in dieser Trainingswoche, verriet Neuhaus. Die Spieler seien einsichtig gewesen und hätten „bei den Einheiten eine andere Mentalität gezeigt. Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen, eine Garantie auf den Erfolg ist das aber nicht.“

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Ballas, J. Müller, Heise - Konrad - Gogia, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

