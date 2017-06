Teilnehmerrekord beim etwas anderen Sportturnier Beim Kaninhopturnier im Lokstadion in Großbauchlitz springen Kaninchen über Hürden. Ist das die Zukunft der Kaninchenvereine?

Nadine Lang (links) und Susi Lang aus Wilsdruff, die dem Döbelner Verein S 837 angehören, freuen sich über ihre Pokale für den 3. und für den 1. Platz der leichten Klasse auf gerader Bahn. © Dietmar Thomas

Im Lok-Stadion in Großbauchlitz stehen am Samstag unter schattigen Bäumen viele Käfige. Mädchen führen ihre Kaninchen am Geschirr über die Wiese. Die Tiere knabbern hier und da am Gras und beschnuppern sich. „Wichtig ist, dass die Tiere Freude am Springen haben, sich beim Kaninhop bewegen können“, sagt Luise Nels, die aus Jena gekommen ist. Seit acht Jahren führt sie diesen Sport aus, der auch regelmäßiges Training erfordere. Üblich sei es zweimal im Monat, so Zuchtwart Peter Perlitius vom Döbelner Verein S 837.

Die weiteste Reise hat Michael Engelhardt aus Bremen mit Tochter Ronja und drei ihrer Freundinnen sowie ihren Kaninchen auf sich genommen, um am Turnier teilzunehmen. „Wichtig ist es uns, dass die Tiere Spaß haben und wir auch“, bestätigen die vier jungen Damen, die gemütlich auf der Wiese auf ihren Start warten.

Aus Kiel und Zwickau kommen Michael und Elias Fröhlich, beide 14 Jahre als. Zwei Jahre trainieren sie für den Sport mit ihren Tieren. „Man kann den Sport mit jedem Tier ausführen“, sagen die Zwillinge aus Kiel. „Wichtig ist es uns, dass sich die Tiere bewegen und auch zahmer werden“, ergänzen sie. Die jungen Sportler haben den Familienausflug zu den Großeltern nach Zwickau mit der Teilnahme am Turnier verbunden. Die Tiere sind gut drauf. Sie springen eifrig über die Hindernisse, die je Durchgang immer erhöht werden. Immer sind sie nicht so springfreudig, wissen Stammgäste.

Beste Turnierteilnehmerin ist Kathrin Fuchs aus Jena. Über drei Pokale kann sie sich freuen. Zudem erhielt sie den Ehrenpreis des Landesverbandes Sachsen von dessen Vorsitzenden Jörg Peterseim.

Zum achten Mal richtet der Rassekaninchenzuchtverein Döbeln-Pommlitz das Kaninhopturnier aus. Weil das ehemalige Grundstück in Sörmitz nicht mehr zur Verfügung steht, konnten die Züchter in das Stadion des Eisenbahnersportvereins ESV-Lok in Döbeln-Großbauchlitz umziehen. Eine gute Idee, freut sich Peter Perlitius, denn die Bedingungen seien optimal. „Es ist eine gelungene Premiere am neuen Standort“ resümiert er. Angereist sind 31 aktive Teilnehmer mit 119 Tieren der verschiedensten Rassen. Kaninhop spricht hauptsächlich Jugendliche an. Damit erhoffen sich die teilweise überalterten Vereine, Nachwuchs zu gewinnen. Hoch erfreut ist Zuchtwart Peter Perlitius über zwei neue Mitglieder für den Verein S 837.

