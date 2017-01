Gut zu wissen Teilnehmerrekord bei Vogelzählung Über 500 Naturfreunde haben Anfang Januar in Mittelsachsen gezählt. Sie haben einige Raritäten entdeckt.

Ist auch in diesem Jahr wieder am häufigsten in Mittelsachsens Gärten gesichtet worden: der Haussperling oder auch Spatz genannt. © Julian Stratenschulte/dpa

Der Haussperling ist Mittelsachsen Wintervogel des Jahres 2017. Das hat Deutschlands größte Mitmachaktion „Die Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes ergeben. Den Spatz, wie der Haussperling auch genannt wird, haben Naturfreunde fast 1 900 mal in Mittelsachsen gesichtet.

Doch dass der Spatz es, mal wieder, auf den ersten Platz geschafft hat, ist kaum mehr etwas Besonderes. Viel wichtiger bei der Zählung sind laut dem Naturschutzbeauftragten des Altkreises Döbeln, Siegfried Reimer, die Raritäten, die dabei entdeckt werden. So hat Reimer selbst im Wohngebiet Döbelner Ost I am Wochenende der Aktion einen Rotmilan beobachtet. In ganz Mittelsachsen wurden davon nur zwei gesehen. „Der Rotmilan hält sich hier, wenn er Nahrung hat“, so Reimer. Der Greifvogel hat es zum Beispiel auf Mäuse abgesehen. Reimer vermutet, dass der Milan sich inzwischen aufgrund des Schneefalls wieder verzogen hat. „Im Gegensatz zu einer Eule, die die Maus unter dem Schnee hört, sieht der Rotmilan seine Beute nur“, erklärt Reimer.

Auf der Mulde bei Leisnig hat der Naturschutzbeauftragte eine weitere Seltenheit entdeckt: vier Weißwangengänse. „Sie halten sich unterhalb der Burg zwischen den beiden Muldenbrücken auf“, so Reimer. „Die Gänse waren bei der Stunde der Wintervögel schon anwesend.“ Erfasst hat sie jedoch laut der Nabu-Statistik keiner. Die auch als Nonnengänse bekannten Tiere gehören zur Familie der Meeresgänse und überwintern eigentlich am Niederrhein.

Und auch die Amseln überraschen: Sie wurden in Mittelsachsen am zweithäufigsten gesehen. Und hätten mit fast 1 900 Vertretern bald den Haussperlingen den ersten Platz streitig gemacht. Fast an jedem Platz, an dem gezählt wurde, gab es im Schnitt fünf Amseln. In den Vorjahren wurden immer deutlich weniger gezählt. Aufgrund des Usutu-Virus sei das auch für diesen Winter zu erwarten gewesen. Aber: „Die Amseln, die jetzt hier sind, kommen aus dem Norden und Osten. Die Tiere sind bisher vom Usutu-Virus verschont geblieben, der vor allem Vögel aus dem Süden befällt“, erklärt Reimer.

In diesem Jahr haben sich so viele Tierfreunde wie seit 2011 nicht an der Aktion beteiligt. Laut Nabu haben in Mittelsachsen 501 Personen in 336 Gärten exakt 13 426 Vögel gezählt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 375 Vogelfreunde, die in 223 Gärten 10 240 Vögel gesichtet haben.

Für Siegfried Reimer ist die Bedeutung der Zählaktion für die Wintervögel strittig. Schließlich spiele das Wetter am Tag der Zählung eine große Rolle. Um vergleichbare Daten zu haben, müssten jedes Jahr die gleichen Bedingungen herrschen. Nach ihm sollten Interessierte die Zählung als Anreiz nehmen, zu schauen, wo die Vögel, die beobachtet worden sind, denn eigentlich überwintern. (DA/mf)

