Gut zu wissen Teilfreigabe erspart Umwege Kraftfahrer können die Sparkassen-Kreuzung seit Mittwoch nutzen. Ampeln helfen Fußgängern über die Straße.

Die Kreuzung Döbelner-/Dresdener Straße in Roßwein ist seit Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Der wird zunächst von mobilen Ampeln geregelt, damit die Fußgänger sicher über die Straße gelangen. Später gibt es an dieser Stelle und in Höhe der alten Post die ersten stationären Ampelanlagen der Stadt. © André Braun

Die Chemnitzer Bauleute haben es geschafft. Sie konnten den Roßweinern den Wunsch erfüllen, über Weihnachten und ins neue Jahr hinein schon die Sparkassen-Kreuzung nutzen zu können. So ganz sicher, ob das alles klappt, war auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nicht. Es wollte die Teilfreigabe nicht von vornherein versprechen.

Die Freigabe hat den Charme, dass zumindest aus Richtung Etzdorf kommenden Kraftfahrern eine Umleitung über den Marktplatz – fast mit der Kirche ums Dorf – erspart bleibt. Wer aus Richtung Döbeln kommt und zum Markt will, der muss dorthin allerdings weiter über die Nossener Straße ins Zentrum fahren.

Die bisherige Umleitungsführung für Pkw ist nach Angaben von Nicole Wernicke vom Lasuv abgebaut worden. Die großräumige Umleitung für Lkw bleibt erhalten. Für den Durchgangsverkehr für Laster ist Roßwein seit Beginn des Staatsstraßenausbaus Ende 2013 gesperrt. Daran wird sich bis zur Fertigstellung Mitte 2017 wohl auch wenig ändern.

Für die jetzige Teilfreigabe wurde das Straßenstück zwischen der ehemaligen Post und dem 2015 abgeschlossenen Abschnitt der Dresdener Straße asphaltiert. Noch fertiggestellt werden konnte der Fußweg entlang des Sparkassengebäudes. Auf der Seite gegenüber sind die Bauleute noch nicht so weit gekommen. Damit werden die Arbeiten nach der Pause über den Jahreswechsel fortgesetzt. Die Wiederaufnahme des Straßenbaus macht das Landesamt von der Witterung abhängig. Bleiben Frost und Schnee aus, soll es Nicole Wernicke zufolge am 9. Januar weitergehen.

Fertigzustellen ist zunächst der Abschnitt zwischen der jetzt freigegebenen Kreuzung Döbelner-/Dresdener Straße bis zum Markt. Auf dem Platz selbst ist noch das Stück bis in Höhe des ehemaligen Hotels Herkules auszubauen. In diesem Zuge wird, das bestätigte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) in dieser Woche noch einmal, eine Ladestation für Elektroautos errichtet. Das hatte das Versorgungsunternehmen Envia zugesichert.

Obwohl Fahrzeuge jetzt schon über die Sparkassen-Kreuzung rollen, sind die stationären Ampelanlagen dort sowie in Höhe der Poststraße noch außer Betrieb. Stattdessen sorgen mobile Ampeln als Provisorium dafür, dass Fußgänger sicher über die Straße kommen.

Eine Änderung betrifft noch die Poststraße. Die kann wieder im Gegenverkehr befahren werden. Vorher war das nur im unteren Bereich möglich. Nun ist das Linksabbiegen vom Parkplatz am Schuldurchgang möglich. Wer bisher Richtung Döbeln wollte, musste einen Umweg über die Garten- und Obere Weinbergstraße nehmen.

