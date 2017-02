Teilerfolg für Biathleten Die von den Sportlern geforderten Sanktionen setzt der Weltverband IBU noch nicht um. Aber Russland verliert aufgrund des Dopingskandals die WM 2021.

Kann sich eine Startplatzreduzierung für Doping-Nationen vorstellen: DSV-Präsident Franz Steinle. © dpa

Noch hat sich der Biathlon-Weltverband nicht zu knallharten Anti-Doping-Regeln durchringen können, doch die Funktionäre haben im Skandal um das vermeintliche Staatsdoping in Russland wenigstens ein Zeichen gesetzt. Denn 2021 werden die Weltmeisterschaften nicht im sibirischen Tjumen stattfinden. Der russische Verband RBU muss die WM bis zum 24. Februar zurückgegeben, ansonsten will der Weltverband die Titelkämpfe entziehen. Über die WM-Neuvergabe soll dann im September 2018 auf einem weiteren Kongress entschieden werden. „Ich finde es zum derzeitigen Zeitpunkt richtig, dass man diese Konsequenz gezogen hat“, sagte DSV-Präsident Franz Steinle. Allerdings kündigte die RBU bereits an, gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen.

Die von den Athleten geforderten härteren Anti-Doping-Sanktionen wie Sperren bis acht Jahre, Bußgelder bis zu einer Million Euro und die Aberkennung von Startplätzen wurden indes nicht erfüllt. Vielmehr soll eine sechsköpfige Arbeitsgruppe bis Ende Mai dem IBU-Vorstand Vorschläge unterbreiten. Dieser will dann bis Juni darüber entscheiden. Die neuen Regeln würden dann ab der Saison 2017/2018 greifen.

„Der Kongress war richtig, um ein Zeichen an die Athleten zu setzen. Es war richtig, dass wir heute keine Schnellschüsse gemacht haben“, sagte Steinle, der als Präsident des Deutschen Skiverbandes ebenso zu der Arbeitsgruppe gehört wie Lowell Bailey aus den USA als Athletenvertreter.

Auf massiven Druck der Biathleten hatte sich die IBU getroffen. Knapp 40 der 56 stimmberechtigten Biathlon-Verbände waren am Tag vor dem ersten WM-Rennen in Fieberbrunn zusammengekommen, um über die von 154 Athleten in einem Brief geforderten härteren Anti-Doping-Regeln zu befinden.

Doch die Langzeitsperre bis zu acht Jahre ist mit dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada nicht vereinbar, und deshalb nicht umsetzbar. „Wir unterstützen die Initiative, aber wir haben keine Chance, eigene Regeln aufzustellen, die dem Wada-Code nicht entsprechen. Wir müssen den Code befolgen, sonst besteht die Gefahr, dass wir non-compliant erklärt werden“, sagte IBU-Präsident Anders Besseberg. Die Arbeitsgruppe soll nun Vorschläge an die Wada unterbreiten, wie härtere Strafen durchgesetzt werden können.

Auch die geforderten Geldstrafen bis zu einer Millionen Euro wird es wohl nicht geben. Denn schon bei einem der letzten Kongresse wurde eine Erhöhung auf 500 000 Euro nicht beschlossen, viele kleine Verbände lehnten das ab. „Wir sollen einen Strafenkatalog erarbeiten, der der Verhältnismäßigkeit entsprechen muss. Ganz kleine Verbände können keine eine Millionen Euro bezahlen“, sagte Steinle. Es sollen anhand anderer Kriterien Vorschläge erarbeitet werden. Die Startplatzreduzierung findet Steinle „erwägenswert.“

Im zweiten McLaren-Bericht zu mutmaßlichem russischen Staatsdoping bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi waren auch 31 dopingverdächtige Biathleten genannt worden. Bisher sperrte die IBU zwei Sportlerinnen. Die Ermittlungen gegen 22 weitere Skijäger wurden aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Für die Mixed-Staffel, bei der Laura Dahlmeier, Vanessa Hinz, Arnd Peiffer und Simon Schempp für die erste deutsche Medaille sorgen sollen, nominierten die Russen den des EPO-Dopings überführten Alexander Loginow. Seine Sperre war erst vor Kurzem abgelaufen.

