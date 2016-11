Teilediebe klauten Navi und Scheinwerfer Unbekannte Täter brachen in Lohmen einen geparkten Skoda auf und klauten ein Navigationsgerät.

© Symbolfoto: Frank Baldauf

Diese Diebe gingen ganz gezielt vor: Aus einem an der Schloßstraße in Lohmen abgestellten Skoda Octavia stahlen Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend ein Multimedia-Navigationsgerät. Zuvor hatten die Täter das Schloss der Fahrertür aufgebrochen. Anschließend montierten die Diebe beide Frontscheinwerfer ab und stahlen diese ebenfalls, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf circa 7400 Euro beziffert. (szo)

