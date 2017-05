Teilabriss an der Fichtestraße geplant Der Kamenzer Stadtrat muss im Juni über die Empfehlung entscheiden.

Blick in die Fichtestraße in Kamenz. © Wolfgang Wittchen

Der verkehrsberuhigte und schon deshalb gut vermietete SWG-Block Fichtestraße 26-36 soll halbiert werden. Die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrates empfahlen jedenfalls dem Stadtrat Mitte Juni einen Grundsatzbeschluss zur weiterführenden Planung an der Fichtestraße. Er sieht die vollständige Wiederöffnung der vor 20 Jahren getrennten Straße vor, die auch den beidseitigen Busverkehr einschließt – mit zwei Haltepunkten für den Schülerverkehr. Gegen diese Pläne, die der stadtplanerischen Weiterentwicklung des Neubaugebietes und sogar einer Eigenheimansiedlung an der Weißmantelstraße Vorschub leisten sollen, gab es zuletzt wachsenden Widerstand in der vorderen Fichtestraße und in der Grundschule. Doch selbst in der Variante, dass die Fichtestraße dicht bleibt, ist der Rückbau der Fichtestraße 32-36, also der hinteren drei Blockeingänge, vorgesehen. Der Freiraum könnte der Gestaltung eines Wohngebietszentrums dienen, heißt es. Der Stadtrat berät am 14. Juni ab 17 Uhr zum Thema. (SZ)

