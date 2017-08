Teichwirtschaft Weigersdorf hat neuen Betreiber Nach 25 erfolgreichen Jahren geht Klaus Funke in Rente. Ein Rückkehrer übernimmt.

Foto: / / © Bernhard Donke

Wer kennt ihn nicht, den romantisch zwischen Weigersdorf und Leipgen gelegenen Altteich? Bis 1992 wurde hier die Fischwirtschaft von der Krebaer Fisch GmbH, dem Nachfolger der VEB Binnenfischerei Kreba, betrieben. Dann übernahm der damalige Angestellte Klaus Funke die Firma als Teichwirtschaft Weigersdorf.

Seit 1973 hatte Funke in der Fisch GmbH das Binnenfischereihandwerk erlernt und sich zum Ingenieur der Binnenfischerei qualifiziert. Die Fischwirtschaft am Altteich betrieb er ab 1992 erfolgreich 25 Jahre lang bis zum Rentenalter. Bei der Suche nach einem Nachfolger hatte er mehr Glück als viele andere Handwerksmeister oder Betriebseigentümer in der Region. Funke fand in dem 34-jährigen Martin Kempe aus Dresden den geeigneten Mann, um den Betrieb weiterzuführen.

Kempe hat den Beruf eines Fischwirts in der Teichwirtschaft Moritzburg erlernt und zunächst in diesem Beruf gearbeitet, bevor er Logistik-Leiter in einem Unternehmen wurde.

Doch der Gedanke, als Fischwirt zu arbeiten, ließ ihn nicht los. So studierte er die Verkaufsinserate einer Fachzeitschrift für Binnenfischer – und stieß im vergangenen Jahr auf die Anzeige von Klaus Funke. Nach der Besichtigung des Objektes Teichwirtschaft Weigersdorf fasste er noch im Oktober 2016 den Entschluss, es zu kaufen. Eine Phase intensiver Vorbereitungen folgte, bis er am 1. Juli 2017 das Unternehmen übernahm. „Mit dem Entschluss der Unternehmensweiterführung habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich wollte schon immer einmal mein eigener Chef mit einer Teichwirtschaft sein,“ sagt der Dresdner. Auf die Frage, warum es gerade die Weigersdorfer Teichwirtschaft, weit vom Trubel einer größeren Stadt entfernt, sein soll, antwortete er: „Zum einen ermöglicht der Betrieb mit seinen Begebenheiten die Aufzucht und Vermarktung am Standort. Aber auch die ganze Umgebung hier ist am besten für ein ruhiges Arbeiten.“ Schließlich habe ihn auch immer der Gedanke geleitet, etwas für die Heimat zu tun – wenn auch nicht direkt in Dresden. Über seine Zukunftspläne, wie er den Betrieb weiterführen möchte und welche Veränderungen es geben soll, meint er nur: „Unternehmensfortführung heißt bei mir, das Lebenswerk von meinem Vorgänger Klaus Funke fortzusetzen.“ Bestehendes erhalten und ausbauen, die regionale Wirtschaft ankurbeln und so Arbeitsplätze erhalten und wenn möglich noch ausbauen.

Zeitgemäße Veränderungen werde es dennoch geben. Das traditionelle Fischerfest „Abfischen am Altteich“ werde er aber nicht antasten. Den Anglern, die am Altteich ihrem Hobby nachgehen, versichert er, dass sie das weiterhin im selben Rahmen tun können. Auch die Zusammenarbeit mit den Naturkindern und den Mitarbeitern der Naturschutzstation östliche Oberlausitz wolle er fortführen und ausbauen. Und ebenso die Gänse- und Entenzucht die Klaus Funke neben der Fischwirtschaft betrieb.

Nur beim Thema Baden im „Altteich“ sieht er Probleme. Das sei im Augenblick nicht möglich, weil die gesetzlichen Vorgaben dagegen sprechen. Damit ist auch der Weiterbetrieb eines Kioskes kein Thema.

Wie ernst er die Zusammenarbeit mit den Naturkindern der Naturschutzstation nimmt, zeigte er vergangenen Mittwoch, als er 20 Kindern, die in der Station eine Ferienwoche verbringen, über die Arbeit in der Teichwirtschaft erzählte.

