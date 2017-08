Teichüberquerung in der Weinau Der Weinauteich wird am Sonntagvormittag zur Wettkampfstätte.

Das Team „Marienapotheke“. © Mario Heinke

Am Sonntag treffen sich Freizeitkapitäne und Wassersportbegeisterte zur sechsten Auflage der Teichüberquerung in der Weinau. Die Teilnehmer des skurrilen Wettkampfes treten wie in den Vorjahren mit selbstgebauten, schwimmfähigen Wasserfahrzeugen ohne Motorantrieb an. Umgebaute Kanus oder Ruderboote sind nicht zugelassen. Die schwimmfähigen Vehikel, auf denen in der Regel mehrere Personen und Kinder mitfahren, erfreuen nicht nur das Publikum, sondern auch Fotografen. In der Vergangenheit beteiligten sich zahlreiche Vereine oder Feuerwehrcrews am Wettbewerb auf dem Weinauteich. Eine Jury, in der prominente Zittauer vertreten sind, prämiert das schnellste und das originellste Wasserfahrzeug sowie die schrillste Crew, erklärt Vereinschef Dirk Bühler gegenüber der SZ. Der Eintritt ist frei, der Wettbewerb beginnt um 11 Uhr. Am Nachmittag gibt es Spaß, Musik und Unterhaltung mit „Ullis Herrenpartie“.

