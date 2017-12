Teichstraße in Wachau wieder frei Die Arbeiten am Orla-Ufer sind geschafft.

Wachau. Die Arbeiten am Orla-Ufer in Wachau sind nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) beendet. „Am heutigen Dienstag findet die Qualitätsabnahme der Bauarbeiten statt. Anschließend kann die Sperrung der Teichstraße aufgehoben werden. Spätestens am Mittwoch ist sie wieder frei befahrbar“, sagt er.

Seit dem Frühjahr hatten Bauleute zunächst die Gabionen am Ufer der Orla entfernt. Dann baggerten sie einen Teil des Ufers ab und befestigten es mit speziellen Ankern. Anschließend wurde die Uferböschung mit Naturstein verkleidet. Grund für die Arbeiten waren Unterspülungen an den Uferbefestigungen. Mit rund 300 000 Euro war das Vorhaben eines der umfangreichen in der Gemeinde in diesem Jahr. Die Bauarbeiten werden zu einhundert Prozent vom Landratsamt in Bautzen bezahlt. Weiteres Hochwasserprojekt war der Neubau einer Brücke in Lomnitz. Sie wurde ebenfalls jetzt fertiggestellt. (SZ)

