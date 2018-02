Teichstraße erhält Frischekur Die Sanierung in Arnsdorf ist ab Juni geplant. Noch fehlen aber Fördermittel und beim Thema Breitband ist man ratlos.

Die Teichstraße in Arnsdorf hat so einige Stellen, die geflickt werden müssen. Doch anstatt nur punktuell, will die Gemeinde Arnsdorf die Straße ab Juni grundhaft ausbauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Monate andauern. © Thorsten Eckert

Arnsdorf. Die kleine Gemeinde Arnsdorf bringt ihre Straßen auf Vordermann. Und wie auf unserem aktuellen Foto zu erkennen ist, hat es die Teichstraße auch bitter nötig. Damit die Anwohner aber nicht eines Morgens völlig ahnungslos aus ihrer Haustür treten und plötzlich auf einen Bagger und eine Baugrube blicken, hat Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann am Dienstagabend zu einer Bürgerversammlung eingeladen. Hier stellte Bernd Hauswald, tätig für das beauftragte Radeberger Planungsbüro Schubert, die grundhafte Sanierung sowie deren Ziele vor.

Grundsätzlich umfasst das Bauprojekt die gesamte Teichstraße auf einer Länge von 370 Metern. Baubeginn soll im Juni sein und möglichst vor Weihnachten noch die Freigabe erfolgen. In einem ersten Schritt sollen sämtliche Kanäle neu verlegt werden. Sprich, es werden sowohl die Schmutzwasserleitungen als auch die Regen- und Trinkwasserleitungen erneuert. Immerhin sind die nach Angaben von Planer Bernd Hauswald seit gut 90 Jahren unter der Erde. „Die Neuverlegung wird aber abschnittsweise erfolgen“, betont der Fachmann. Die Teichstraße werde also nicht komplett aufgerissen. Stattdessen wandere die Baustelle immer ein Stückchen weiter. Somit ist eine Vollsperrung immer nur auf circa 50 Metern notwendig. An welcher Stelle man mit der Kanalverlegung beginne, sei aber noch offen.

Projekt des Kreises

Ebenso offen ist noch die Zusage der Fördermittel. Vorher schreibt die Gemeindeverwaltung die Bauleistungen nicht aus. „Sobald eine Firma gefunden ist, laden wir aber erneut zu einer Bürgerversammlung ein“, erklärt Martina Angermann. Dabei könnten dann detaillierte Fragen zum Bauablauf besser beantwortet werden.

Doch Planer Bernd Hauswald hat den Bürgern das Projekt schon sehr anschaulich präsentiert. So soll beispielsweise zwischen Bahnhofstraße und Mozartstraße auf beiden Seiten ein 1,50 Meter breiter Gehweg entstehen. Zudem sollen parallel zur Straße Parkbuchten hinzukommen, die regelmäßig durch Bäume unterbrochen werden, um den Charakter eines Wohngebietes zu bewahren. Direkt vor der Sparkasse bleiben die Parkplätze senkrecht angeordnet. An dieser Stelle ist die Teichstraße mit sieben Metern am breitesten. „Hier können sich Lkw‘s begegnen“, so Bernd Hauswald. Und das ist durchaus möglich. Schließlich bekomme nicht nur die Firma Herzig regelmäßig Lieferungen, sondern auch die nur wenige Meter weiter vorn angesiedelte Tischlerei. Grundsätzlich empfiehlt der Straßenplaner in diesem Bereich übrigens eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern.

Die einzige Frage, die Bernd Hauswald an diesem Abend nicht beantworten konnte, ist die nach dem Breitband-Ausbau. Doch das ist auch ein Thema, mit dem weder der Fachmann noch die Arnsdorfer Gemeindeverwaltung viel zu tun hat. Denn schnelles Internet ist ein Projekt, dass sich der Landkreis Bautzen auf die Fahne geschrieben hat. Doch momentan ist noch unklar, wer den Ausbau übernehmen soll. Zuletzt hieß es, dass die Entscheidung über die Vergabe im März fällt. „Wir können nur hoffen, dass sich der Landkreis bis Juni entschieden hat und die Kabel in der Teichstraße direkt mit verlegt werden können“, erklärt Bernd Hauswald. Ansonsten sei das Bauvorhaben Teichstraße so angelegt, dass der Schmutzwasserkanal aus dem Gehweg herausgenommen wird, um dort Platz für den Breitband-Ausbau zu haben. Sprich, im schlimmsten Fall müsste „nur“ der Fußweg wieder aufgerissen werden.

