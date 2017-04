Teichstraße ab Mai gesperrt Die Ufer der Orla werden in Ordnung gebracht. Dazu benötigt die Firma viel Platz.

Die Verkehrseinschränkungen bei der Sanierung der Ufer an der Orla sind größer als zunächst angenommen. Nach Angaben von Dominic Thamsen von der Gemeindeverwaltung Wachau wird während der Bauzeit die Teichstraße voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gemeindeamt und der Straße Am Teich. „Die Baufirma versucht, die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Tagsüber wird es allerdings keine Zufahrt zu den Grundstücken geben. Ab den Abendstunden ist das dann aber möglich“, sagt Thamsen.

Der Baubeginn für die Erneuerung des Ufers ist am Dienstag, dem 2. Mai. Das Projekt kostet fast 300 000 Euro. Die Begrenzung des Baches aus Gabionen wurde bei einem vergangenen Hochwasser unterspült und droht abzurutschen. Gabionen sind mit Steinen gefüllte Drahtkörbe. Durch die Unterspülungen ist auch die Standfestigkeit der Teichstraße gefährdet. Die Instandsetzungsarbeiten sind aufwendig. Die Gabionen werden entfernt. Dann wird das Ufer zurückgesetzt und mit speziellen Ankern befestigt. Anschließend soll die Uferböschung mit Naturstein verkleidet werden. Die Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein. (SZ)

