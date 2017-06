Teichpläne fallen ins Wasser Dieses Jahr sollten die Grillenburger Teiche saniert werden. Doch die Stadt Tharandt machte die Rechnung ohne das Denkmalamt.

Still ruht der See in Grillenburg. Der Schlossteich in dem Tharandter Ortsteil wird nach den Bauarbeiten derzeit wieder angestaut. Wann die anderen Überläufe am Badeteich und am Oberen Teich erneuert werden können, ist noch unklar – genauso wie deren Finanzierung. © Andreas Weihs

Idyllisch liegt das alte Schlossensemble inmitten des Tharandter Waldes. Das Jagdschloss und die umliegende Teichlandschaft sind bei Ausflüglern beliebt. Still ruht der See, hier in Grillenburg. Oder nicht? Dass es hinter der Idylle rumort, bemerken Spaziergänger nicht.

Seit diesem Frühjahr wird an den kaputten Überläufen am Schlossteich gebaut. Die Schäden vom Hochwasser 2013 sind nun behoben. Die Baufirma ist abgezogen. Fertig ist damit aber noch lange nichts. Eigentlich sollen als Nächstes die Bauwerke an den anderen beiden Teichen hinter dem Schloss saniert werden, am Badeteich und am Oberen Teich. Eine Maßnahme, die dringend notwendig ist und noch dieses Jahr in Angriff genommen werden sollte.

Doch der Plan der Tharandter Rathausspitze geht nicht auf. Die restlichen Überläufe müssen auf ihre Erneuerung warten. Nur warum? Das Veto kommt aus dem Pirnaer Landratsamt, genau genommen von der Abteilung Denkmalschutz.

Aber von vorn: Um die Schäden vom letzten großen Hochwasser in Grillenburg endlich beheben zu können, reichte die Tharandter Stadtverwaltung erstmals im Mai 2015 einen Antrag auf Fördermittel bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) ein. Voriges Jahr kam die positive Nachricht: Das Geld für die Sanierung der insgesamt sieben Bauwerke ist bewilligt. In Summe: knapp 360 000 Euro. Alles geklärt – fast.

Im November 2016 dann die Hiobsbotschaft: Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises teilte der Tharandter Stadtverwaltung mit, dass für die Sanierung der Bauwerke an den Grillenburger Teichen eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung vorliegen muss. Eher könne nicht gebaut werden und wenn, dann ohnehin nur unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes. „Das kam für uns völlig überraschend“, erklärt Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos). Denn genau das war von der Stadt so nicht vorgesehen – und auch nicht für notwendig erachtet worden.

Anstatt – wie vom Denkmalschutz gefordert – die Bauwerke komplett in Naturstein wieder herzustellen, so wie sie einst bestanden, sah man im Tharandter Rathaus eine andere Bauweise vor: Die Überläufe sollten lediglich aus Stahlbeton gefertigt und mit Naturstein verkleidet werden. Das spare Kosten und sei auch der „heutige Stand der Technik“, sagt der Bürgermeister. Außerdem sei es schwierig, eine Baufirma zu finden, die für ein Bauwerk, das komplett aus Naturstein besteht, auch eine Gewährleistung übernimmt.

Plötzlich schützenswert?

Und nun? Das Pirnaer Landratsamt beharrt auf seinen Forderungen. Die Stadt Tharandt sei am 2. Juli 2012 durch das aktualisierte Verzeichnis der Kulturdenkmale schriftlich informiert worden, dass neben der „Sachgesamtheit Jagdschloss Grillenburg“ auch die „Gartenanlagen sowie vier Stauteiche“ unter Denkmalschutz stehen, heißt es seitens des Landkreises. Und weiter: „Die Stadtverwaltung Tharandt hatte somit Kenntnis, dass das Bauvorhaben in einem Gartendenkmal realisiert werden soll.“ Und bauliche oder garten- und landschaftsgestaltende Maßnahmen müssten eben zuvor von der Behörde des Denkmalschutzes genehmigt werden.

In Tharandt weiß man von der Liste, welche die Überläufe an den Teichen zum Denkmal erklärt, nach eigenen Aussagen jedoch nichts. Man ist verärgert. Denn die Auflagen des Denkmalschutzes haben Folgen: Die Baumaßnahme muss neu ausgeschrieben, Angebote von Firmen eingeholt werden, und wiederholt müssen Anträge gestellt und Abstimmungen getroffen werden. „Der Verwaltungsaufwand ist enorm“, resümiert Ziesemer. Dieses Jahr rückt deshalb keine Baufirma mehr in Grillenburg an, frühstens im Sommer 2018. Ob dann während der Arbeiten am Badeteich auch ins kühle Nass gesprungen werden kann, ist noch fraglich. Es ist nicht das einzige Problem: Im Tharandter Rathaus rechnet man zudem mit doppelten Kosten für die Sanierung der Überläufe. Da die Baumaßnahme im Rahmen der Hochwasserschäden zu hundert Prozent gefördert wird, dürfte der Forststadt zwar direkt kein finanzieller Schaden entstehen. Dennoch, sagt Bürgermeister Ziesemer, ist das Fördergeld auch Steuergeld, das dafür verwendet wird.

Ob der Zwist um die Sanierung der Überläufe an den Teichen noch beigelegt werden kann, ist unklar. Wie das Pirnaer Landratsamt erklärt, wolle man einen weiteren Ortstermin in Grillenburg mit allen Beteiligten anberaumen, „zur Ausräumung des Dissens’“. Immerhin: Zumindest am Schlossteich sind die Überläufe fertig saniert. Die Baufirma war fix. Jetzt kann der Teich angestaut werden und – sollte es genügend regnen – bald wieder gegondelt werden. Auch einer Erfrischung im Badeteich steht derzeit nichts im Weg.

