Teichflieger starten bald wieder Am 22. Juli findet wieder das alljährliche Teichfliegen in Possendorf statt. Wer mitmachen möchte, kann sich jetzt anmelden.

Bereits zum 16. Mal findet das Possendorfer Teichfliegen statt. © Archivfoto: Andreas Weihs

Alle Freunde des Teichfliegens sollten sich Sonnabend, den 22. Juli, vormerken. Dann findet im Schulpark in Possendorf wieder die beliebte Veranstaltung statt – und das bereits zum 16. Mal. Schon am Donnerstag, den 20. Juli, soll das Spektakel mit einem Freilichtkino am Abend eröffnet werden. Am folgenden Freitag heizt die Bautzner Party-Band Jolly Jumper erstmals Open-Air in dem Bannewitzer Ortsteil den Besuchern ein. Am Sonnabend finden dann ein Poolvolleyball-Turnier und das eigentliche Ereignis statt: das Teichfliegen. Dabei springen wieder Wagemutige mit ihren selbst gebastelten Flugobjekten ins kühle Nass des Possendorfer Teiches. Wer beim Volleyball-Turnier oder dem Teichfliegen mitmachen möchte, kann sich dafür anmelden. Auch für die Vorbereitungen und Durchführung der gesamten Veranstaltung werden noch Helfer gesucht. (SZ/ves)

Anmeldung per Mail

