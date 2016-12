Teich und Zisterne undicht An zwei Stellen in der Gemeinde gibt’s ein Problem mit auslaufendem Wasser. Nun wird eine Lösung gesucht.

Der Löschteich im Großpostwitzer Ortsteil Berge ist schon seit Jahren ein Sorgenkind. Trotz mehrerer Reparaturversuche sickert immer noch Wasser durch. „Das Flicken hat nicht funktioniert“, sagt Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos). Deshalb soll der Teich nun grundlegend saniert werden. Es wird mit Kosten von 60 000 Euro gerechnet. Nächste Woche soll der Gemeinderat den Auftrag für die Planung vergeben. Wann gebaut wird, ist aber noch offen.

Auch für eine Zisterne, die für die Löschwasserversorgung im Bereich Landhaus-/Lindenstraße in Großpostwitz wichtig ist, muss eine Lösung her. Der Speicher, der noch aus DDR-Zeiten stammt, ist marode und hält kein Wasser mehr. Im November hat bereits eine Befahrung stattgefunden. „Wir lassen jetzt prüfen, wie wir die Zisterne sanieren können. Ansonsten müssten wir sie abreißen und eine neue bauen“, so Lehmann. (SZ/MSM)

