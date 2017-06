Teich-Sanierung schon im Herbst Die restlichen Bauwerke werden nun doch eher saniert. Ziel ist, den Badbetrieb nicht zu stören.

Die Sanierung der Überläufe an den Teichen in Grillenburg könnte schneller gehen. © Andreas Weihs

Die Sanierung der Überläufe an den Grillenburger Teichen könnte schneller vorangehen als gedacht. Wie Stadtsprecher Alexander Jäkel mitteilt, soll voraussichtlich schon diesen Herbst damit begonnen werden, das Bauwerk zwischen Badeteich und Gondelteich zu sanieren – nicht erst 2018, wie kürzlich noch angenommen.

Bisher konnten im Auftrag der Stadt Tharandt lediglich die Überläufe am Gondelteich in Grillenburg erneuert werden. Alle anderen Bauwerke, die ebenfalls noch dieses Jahr fertig werden sollten, müssen nun vorerst warten. Grund dafür sind Unstimmigkeiten zwischen den Behörden. Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises machte der Forststadt einen Strich durch die Planung und forderte jüngst, dass die Überläufe denkmalgerecht saniert werden müssen. Dazu sind nun neue Planungen notwendig.

Das Überlaufbauwerk vom Oberen Teich zum Badeteich in Grillenburg kann jedoch definitiv erst im nächsten Jahr saniert werden, wie Jäkel erklärt. Ob dadurch der Badbetrieb in der nächsten Saison betroffen sein wird, hänge vom zuständigen Planungsbüro ab und von dessen Erkenntnis, unter welchen Gesichtspunkten das Bauvorhaben realisiert werden kann, erklärt der Stadtsprecher. „Wir sind natürlich bestrebt, die Sanierung nächstes Jahr so zu gestalten, dass die Badesaison an dem Teich aufrechterhalten werden kann“, sagt er. Für dieses Jahr gibt es jedenfalls keinerlei Einschränkungen. Auch der Imbissbetrieb bliebe von dem Bau unberührt.

zur Startseite