Teich für Laich Weil das alte Kinderzimmer bald unerreichbar ist, sollen Frosch und Co. ihren Nachwuchs an einem neuen Becken auf dem Pirnaer Sonnenstein aufziehen.

So sieht der neue Teich für die Amphibien direkt am Mädelgraben auf dem Sonnenstein aus. © Kristin Richter

Auf der Grenze zwischen den Stadtteilen Sonnenstein und Cunnersdorf lässt die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) derzeit das neue Baugebiet „Mädelgraben“ erschließen, die Straßen sind fast fertig, es gibt hier künftig 36 Baugrundstücke, es wird Heimat für viele zweibeinige Bewohner sein. Für Amphibien aber ist das Wohngebiet ein Riesenproblem.

Am Sportplatz hinter dem neuen Wohngebiet gibt es ein großes Regenrückhaltebecken, seit vielen Jahren ist es die Kinderstube der Frösche, gebärfähige Quaker laichen dort, Kaulquappen machen dort ihre ersten Schwimmzüge. Das liegt vor allem am eigentlichen Mädelgraben.

Der Mädelgraben, ein Bach, fließt laut SEP-Geschäftsführer Christian Flörke auf dem Sonnenstein entlang der Herbert-Liebsch-Straße, dort größtenteils unterirdisch in Rohren. Nachdem der Bachlauf allerdings die Dr.-Benno-Scholze-Straße gequert hat, tritt er ans Licht und schlängelt sich hangabwärts bis hinunter zur Elbe.

Und dieser Bachlauf hat es in sich: Ein kleiner Pfad am Mädelgraben von der Elbe bergauf ist ein beliebter Wanderweg für Amphibien. Laut Flörke gebe es dort eine riesige Artenvielfalt, auch bedingt durch die vielen Kleingärten ringsum. Und auf der Wanderung legen die Laichwilligen große Wege zurück: vom Mädelgraben durch die Gartenparzellen über die Scholze-Straße bis zum Rückhaltebecken am Sportplatz. Bislang jedenfalls. Nun ist der Weg zum Kaulquappen-Kreißsaal vom Wohngebiet unterbrochen. Ein neues Quartier muss her.

Die SEP hat dafür direkt am Mädelgraben, ein Stück hinter dem Garagenhof, der an die Scholze-Straße sowie an die Straße „Am Mädelgraben“ grenzt, ein Grundstück gekauft. Auf dem Areal ließen sie von Fachleuten einen kleinen Teich anlegen, sozusagen als Ausweichdomizil für die Frösche. Der neue Lurchi-Anziehungspunkt liegt eben auf einer kleinen Anhöhe, der Teich ist umgeben von großen Bäumen, die Tiere sind dort relativ ungestört. „Die Frösche fühlen sich dort hoffentlich so wohl, dass sie gar nicht mehr bis zum Rückhaltebecken am Sportplatz wandern wollen“, sagt Flörke. Schließlich habe man ihnen mit dem neuen Becken eine richtige kleine Wohlfühloase geschaffen.

zur Startseite