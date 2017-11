Teestunde im Kaiserpalast US-Präsident Trump beginnt seinen China-Besuch und dreht an der Sanktionsschraube gegen Nordkorea.

Pause beim Besuch der Verbotenen Stadt in Peking: Beim Tee mit seinen Gastgebern, Chinas Präsident Xi Jinping und dessen Gattin Peng Liyuan, bestaunen US-Präsident Donald Trump und Ehefrau Melania die Pracht des Kaiserpalasts. © afp

In der Krise mit Nordkorea fordert US-Präsident Donald Trump noch mehr Druck Chinas auf seinen störrischen Nachbarn. Nach seinem Besuch in Südkorea, wo er deutliche Warnungen an Machthaber Kim Jong Un richtete, traf Trump auf seiner Asienreise am Mittwoch in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Der Konflikt über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm sowie Handelsstreitigkeiten standen im Mittelpunkt der Gespräche.

Damit Trump seinen ersten China-Besuch als US-Präsident daheim auch als Erfolg präsentieren kann, machte die chinesische Seite eine Reihe von Milliardengeschäften möglich. Chinesische und amerikanische Unternehmen unterzeichneten Abkommen mit einem Umfang von neun Milliarden US-Dollar.

Zum Auftakt des Besuchs besichtigten Trump und Xi Jinping mit ihren Frauen, Melania Trump und Peng Liyuan, die Verbotene Stadt. Beim Teetrinken im Kaiserpalast zeigte der US-Präsident auf einem Tabletcomputer Videos seiner Chinesisch lernenden Enkelin Arabella Kushner, auf denen sie Lieder auf Chinesisch singt und chinesische Gedichte rezitiert.

Die chinesische Seite scheut keine Mühen, um Trump einen „Staatsbesuch-Plus“ zu bereiten, wie es hieß. Informierte Kreise berichteten, dass China zuvor massiv auf Nordkorea eingewirkt habe, die Visite nicht durch neue Raketen- oder Atomtests zu torpedieren. Trump will die Sanktionsschraube stärker anziehen und hofft auf Xi Jinpings Unterstützung, um „maximalen Druck“ auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un auszuüben. China tue schon „sehr viel mehr als in der Vergangenheit“, sagte ein Beamter in Trumps Tross. Trotz der Uno-Resolutionen gebe es aber weiter Handelsaktivitäten zwischen China und Nordkorea sowie finanzielle Verbindungen, die es nicht mehr geben sollte.

Die USA hielten die Tür für Verhandlungen offen. Dafür müsste Nordkorea „die Bedrohung reduzieren, Provokationen beenden und sich auf ernsthafte Schritte für eine letztendliche Denuklearisierung zubewegen“, nannte der Beamte die US-Bedingungen. Nordkorea stelle aber seinerseits Vorbedingungen und lehne es ab, über die Beseitigung der Atomwaffen zu sprechen. Darauf ließen sich die USA nicht ein.

Am Ende seiner Asienreise will Trump darüber entscheiden, ob Nordkorea wieder auf die Liste der Staaten kommt, die Terrorismus unterstützen, berichtete seine Sprecherin. Damit drohen neue Sanktionen. In Seoul hatte Trump am Morgen in einer Rede vor der Nationalversammlung an Machthaber Kim Jong Un appelliert, die Warnungen der USA ernst zu nehmen.

Flug an die Grenze gescheitert

„Ich hoffe, für alle freien Nationen zu sprechen und nicht nur für die USA, wenn ich sage – unterschätzt uns nicht. Fordert uns nicht heraus“, sagte Trump. In seiner gut 30-minütigen Ansprache zeichnete der Präsident einen scharfen Kontrast zwischen einem freien, prosperierenden Südkorea und einem am Boden liegenden Norden. „Nordkorea ist ein Land, das wie eine Sekte regiert wird.“ Nordkorea sei eine Hölle, die kein Mensch verdiene.

Anders als am Vortag, als Trump mit diplomatischen Äußerungen überrascht hatte, sprach er zwar nicht mehr davon, dass es Bewegung in dem festgefahrenen Konflikt gebe. Seine Rhetorik war kräftig, aber nicht kriegerisch. „Amerika sucht keinen Konflikt. Aber wir gehen ihm nicht aus dem Weg.“

Wenige Stunden zuvor war Trump mit dem Versuch gescheitert, unangekündigt in die demilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea zu fliegen. Nach Angaben seiner Sprecherin war Trump nur fünf Minuten von der Pufferzone entfernt, bevor dichter Nebel die Hubschrauber zum Umkehren gezwungen habe.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen getestet und damit gegen Uno-Resolutionen verstoßen hatte. Trump und Kim Jong Un hatten sich mit Beschimpfungen und harschen Drohungen überzogen. Das nährte große Sorgen vor einem Krieg.

„Jetzt ist die Zeit für Stärke. Wenn du Frieden willst, musst du jederzeit mit Stärke agieren“, sagte Trump. Er rief dazu auf, dass alle Nationen Nordkorea isolieren sollten. Das gelte auch für China und Russland. Niemand dürfe Nordkorea irgendwie unterstützen. (dpa)

