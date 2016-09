Teenie will „Bullenauto klauen“

Eine 16-Jährige ist mit einem Messer auf Bundespolizisten in Kiel losgegangen. Da die 16-Jährige bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof keinen Ausweis dabei gehabt habe und ihre 14-jährige Begleiterin stark alkoholisiert gewesen sei, seien die beiden am Sonntag auf die Wache gebracht worden.

Im Rucksack der 16-Jährigen fanden die Beamten einen Joint, Einbruchswerkzeug und eine „To-do-Liste“ - wichtigste Vorhaben: „Bullenauto klauen und schrotten“, „in Tankstelle einbrechen“ sowie „einbrechen, klauen und Widerstand leisten“, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Bei der Durchsuchung zog die 16-Jährige ein Messer und bedrohte die Beamten - diese überwältigten die Jugendliche. Zusätzlich fanden die Beamten zwei Rasierklingen. Die 16-Jährige wurde ihrem Vater übergeben, die 14-Jährige hatte 2,75 Promille Alkohol im Blut und wurde ins Krankenhaus gebracht. (dpa)

