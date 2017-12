Teenie-Party in der Brauerei Am Abend vor Heiligabend haben die Zwölf- bis 16-Jährigen die Tanzfläche für sich. Wer Ideen für das lange Weihnachtswochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Damit die Eltern in aller Ruhe Geschenke einpacken können, lockt die Görlitzer Brauerei am Sonnabend alle Teens von zwölf bis 16 Jahre zur „After-School-X-Mas-Party“. Zu aktuellen Hits kann dann von 17 bis 21 Uhr abgetanzt werden. Der Eintritt kostet fünf Euro, Fassbrause ist inklusive. Tickets gibt es ausreichend an der Abendkasse.

