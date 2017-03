Teenie demoliert Streifenwagen

Ein jugendlicher Moped-Fahrer beschäftigte am Freitag die Polizei in Dresden. © dpa

Freitagnachmittag auf der Kesselsdorfer Straße: Stadtauswärtsfahrend fällt der Besatzung eines Streifenwagens eine Crossmaschine auf, die ohne Nummernschild durch den Verkehr gleitet.



Die Polizisten signalisieren dem Fahrer, dass er wegen der obligatorischen Fahrzeugkontrolle doch am Straßenrand halten möge. Der jugendliche Fahrer jedoch lehnt das Angebot ab und beschleunigt stattdessen. Er riskiert Kopf und Kragen, als er mit halsbrecherischen Manövern rote Ampeln auf Kreuzungen ignoriert, im Gleisbereich an wartenden Straßenbahnen vorbei zieht – bei der Rückkehr auf die Fahrbahn aber die Gewalt über sein Moped verliert.



Die schlingernde Maschine kollidierte frontal mit einem dort haltenden Streifenwagen, wie die Polizei meldet. Der 16-jährige und führerscheinlose Fahrer verletzt sich dabei schwer und kommt in eine Klinik.



Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2 000 Euro, die Reparatur des Streifenwagens beläuft sich auf knapp 4 000 Euro.

