Teenager soll auf Bus geschossen haben Ein 19-jähriger Altenberger steht derzeit vor Gericht. Die Ermittler kamen ihm durch einen Hilferuf auf die Spur.

© Archiv: Brühl

Ein 19-jähriger Altenberger muss sich gegenwärtig wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Ermittler werfen ihm vor, am 26. Oktober auf einen Bus der Linie A des Regionalverkehrs Dresden geschossen zu haben. Der Vorfall ereignete sich an der Bushaltestelle an der Gröbelstraße in Dresden. Das Projektil traf eine Scheibe, welche aber nicht durchschlagen wurde.

Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 3 weiter Zwei Verletzte nach Kreuzungsunfall Bannewitz. Am Montagmorgen geschah in Bannewitz ein Unfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Ein Audi A4 (Fahrer 77) befuhr kurz vor 7 Uhr die Nöthnitzer Straße und bog an der Kreuzung nach links auf die S 191 in Richtung Dresden ab. Dabei stieß er mit einem auf der B 170 fahrenden VW Bora (Fahrer 23) zusammen. Der VW wurde in der Folge in einen Straßengraben geschleudert und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. Einbruch in Einfamilienhaus Sebnitz. Unbekannt sind am Montag in ein Haus an der Siedlerstraße im Sebnitzer Ortsteil Hainersdorf. eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Einem ersten Überblick nach stahlen die Einbrecher Bargeld, Bekleidung sowie eine Spiegelreflexkamera. Von der Fahrbahn abgekommen Sebnitz. Montagnachmittag war der Fahrer (32) eines Honda Stream in Sebnitz auf der Schandauer Straße in Richtung Hohnsteiner Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen einen Hang. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zehn Tage nach der Tat hatte sich eine 44-jährige Freitalerin bei der Polizei in Freital gemeldet. Sie hatte sich Sorgen um ihren drogenabhängigen Sohn gemacht. Der 20-Jährige hätte Ende Oktober von einem Bekannten eine Pistole bekommen, mit der zuvor auf einen Busfahrer geschossen worden sei. Bei dessen Bekannten handelte es sich um den 19-jährigen Altenberger. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass er eine weitere Waffe besaß, welche als Tatwaffe infrage kommt. Ermittler durchsuchten daraufhin am 15. November die Wohnung des jungen Mannes. Sie stellten tatsächlich eine zweite Gaspistole sicher. Der 19-Jährige äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

zur Startseite