Teddys zum Füchse-Familientag Fans können am Sonntag in Weißwasser Kuscheltiere für einen guten Zweck spenden.

Schon im Oktober ist vor dem Punktspiel der Füchse ein Familientag gewesen. © Rolf Ullmann

Die Lausitzer Füchse laden am kommenden Sonntag, um 17 Uhr, wieder zum Familientag in die Eisarena ein. Zum Spiel gegen Kaufbeuren erhalten Kinder und Jugendliche preiswerten Eintritt. Stehplatzkarten gibt es schon für vier Euro. Sitzplatzkarten sind für fünf Euro zu haben. Die Tickets mit Rabatt gibt es aber nur in der Füchse-Geschäftsstelle und an der Abendkasse.

Nach dem Heimspiel findet dann zum ersten Mal ein sogenannter „Teddy-Bear-Toss“ in der Eisarena statt. Bei Eishockeyspielen in Nordamerika ist das Werfen von Teddybären und anderen Kuscheltieren schon seit einigen Jahren ein festes Ritual. Die Teddys werden von den Besuchern selbst mitgebracht und nach dem Kommando des Stadionsprechers auf das Eis geworfen.

Nachwuchsspieler des ESW werden die Kuscheltiere dann einsammeln. Das geschieht mithilfe der Agip-Service-Station Weißwasser, die Schneeschieber sponsert, und der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft (NEG), die sich um den Transport zu den Niederschlesischen Werkstätten kümmert. Dort werden die Teddys gewaschen und anschließend an gemeinnützige Einrichtungen verteilt. Am Familientag verkaufen die Spielerfrauen der Füchse wieder selbstgebackene Kekse. (SZ)

