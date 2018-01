Teddys müssen nicht immer kuschelig sein Auch in den Ferien ist die Teddyausstellung im Museum geöffnet. Dazu gibt es Bastelangebote und mehr.

Tamina (links), Noel und Tia-Marie von der Kita Rößchengrund haben im Stadtmuseum Figuren aus Zapfen gebastelt. © André Braun

Döbeln. Lilly (6) mag es gern kuschelig, vor allem, wenn das Wetter draußen trist und grau ist. Sie nimmt dann ihren Schlafteddy und Teddy Ino, um es sich mit ihnen gemütlich zu machen. „In den Ferien wird es sicher vielen Kindern so gehen. Deshalb haben wir uns etwas einfallen lassen“, so Kathrin Fuchs, Mitarbeiterin des Stadtmuseums und der Kleinen Galerie.

In der Woche vom 12. bis zum 15. Februar sind in der Zeit von 9 bis 11 Uhr alle willkommen, die sich die Teddy-Ausstellung ansehen und ein bisschen mehr erleben wollen. Denn es gibt auch eine Teddy-Geschichte und Basteleien. Ob das bei den Kindern ankommt, haben die Mädchen und Jungen der Igelgruppe der Kindereinrichtung „Rößchengrund“ schon einmal getestet. Sie waren erstaunt, dass man auch mit Tannenzapfen, einer Klebepistole und ein wenig Dekorationsmaterial einen Teddybären basteln kann. „Aber kuscheln kann man damit nicht. Ich werde meinen Zapfen-Teddy auf meinen Maltisch stellen“, so Lilly. Auch sie gehört zur Igelgruppe, in der Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden. Weil sie Hunde liebt, hat sich Tia-Marie (6) dafür entschieden, aus den Zapfen, die Kollegen und Bekannte von Kathrin Fuchs gesammelt haben, einen Hund herzustellen. Kein Problem für die Mitarbeiter des Museums. Da sind sie flexibel. Sie sind es auch, die die Zapfen nach den Vorstellungen der Kinder mithilfe der Klebepistole zusammenfügen.

Flexibel müssen sie auch sein, denn in den Ferien sollen nicht nur Teddys aus Zapfen, sondern ein ganzer Märchenwald mit Eulen, Hasen oder Mäusen entstehen. Ideen können sich schon beim Rundgang durch die Teddy-Bärenausstellung holen. Dann gibt es auch eine Teddy-Bärengeschichte. Bei den Jungen und Mädchen der Igelgruppe übernahm das die freie Museumspädagogin Annett Steinert.

Ferienangebot im Stadtmuseum im Rathaus vom 12. bis 15. Februar in der zeit von 9 bis 11 Uhr für Gruppen und Einzelkinder. Um Anmeldung unter Tel. 03431 579138 wird gebeten. Die Kosten betragen 2 Euro pro Kind zuzüglich Eintritt ins Museum.

