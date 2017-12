Teddy kontra Monstertruck Was sich Kinder wünschen, weiß der Weihnachtsmann in Pulsnitz genau. Und hat einiges darüber zu berichten.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Weihnachtsmann hatte in diesem Jahr auch in Pulsnitz wieder viel um die Ohren, sichtete bis kurz vor dem Fest das große Wünschebuch und Unmenge Wunschzettel. © Reiner Hanke Der Weihnachtsmann hatte in diesem Jahr auch in Pulsnitz wieder viel um die Ohren, sichtete bis kurz vor dem Fest das große Wünschebuch und Unmenge Wunschzettel.







Pulsnitz. Der Weihnachtsmann rückt seine Brille zurecht. Er sichtet gerade Wunschzettel in Pulsnitz und das gewaltige rote Wünschebuch. Das ist nun schon seit 2006 „in Betrieb“ und verzeichnet auf seinen vergilbten Seiten unzählige Namen. Und es hat schon mehrere Vorgänger.

In dem Buch hat der Weihnachtsmann bei seinen Sprechstunden im Pfefferkuchenhäuschen auf dem Markt jetzt wieder hunderte Kinderwünsche notiert. Und – keine Sorge – „natürlich gleich an die Wichtel am Nordpol zur Produktion weitergeleitet“. Zwischen zwei und zehn Jahren sind die meisten Kinder in der Sprechstunde alt und kommen längst nicht nur aus Pulsnitz, sondern aus der ganzen Gegend bis Dresden und der Sächsischen Schweiz. In Kamenz, Großröhrsdorf und vielen anderen Gemeinden war er auch selbst vor Ort, um die Wünsche aufzunehmen. Die sind immer wieder interessant für den Alten zu lesen. Da kommt er auch manchmal ins Grübeln und lernt Neues, zum Beispiel über Honey Hills. Was ist das? Besondere Marken-Schuhe, die bei Mädchen wohl gerade angesagt sind, hat ihm das Wichtel-Net verraten.

Und er freut sich über Geschenke, die immer aktuell bleiben, heute genauso wie vor 20 Jahren oder noch früher. Teddy bleibt eben Teddy und bis heute ein Liebling und zeitlos. Da wünscht sich die kleine Julia ein Fahrrad, Justin Ball und Eisenbahn, Lilly Puppen und was eine Puppenmutti sonst noch so braucht, steht sowieso hoch im Kurs. Bücher und Schlitten soll der Weihnachtsmann bringen, wie ihn sich der Fabian zum Beispiel wünscht. Simon ein Flugzeug und Lea ein Reitpferd – ob echt oder zum Spielen bleibt offen. Kipper und Bagger sind geliebte Klassiker. Ebenso wie die Feuerwehr. Aber nicht irgendeine. Da kommen wir zu den Unterschieden zu früheren Wunschlisten. Viele Spielzeuge kehren in modifizierter Form wieder. Dabei spielen TV-Serien eine Rolle. Da muss es eben die Feuerwehr von Feuerwehrmann Sam sein. Waren es einst Holzbauklötze, stehen jetzt Lego und Co. ganz oben auf der Liste. Auch bei Louis aus Großröhrsdorf. Und bei einer kleinen Schiffbauerin muss es schon mal genau die Aida sein, mit der es auf große Fahrt gehen soll.

28 Wünsche auf einem Zettel

Freilich hält die digitale Zeit ebenfalls Einzug mit Robotern, Autorennstrecken, Monstertrucks und Kinderkameras. Die sind stark im Kommen. Manchmal muss der Weihnachtsmann in seinen Bart hinein schmunzeln. Da wünscht sich der Rocco zum Beispiel einen Lamborghini. Eine Herausforderung für die Eltern. Carla ist da deutlich bescheidener und schon mit Handschuhen zufrieden. Dagegen macht auf einem namenlosen Zettel – vermutlich ein Mädchen – gleich einen ganzen Forderungskatalog auf mit 28 Wünschen: darunter eine fast komplette Haushaltsausstattung bis zum Spielzeugtoaster. Offenbar will sich die junge Dame schon ein bisschen unabhängig machen. Da darf auch ein „weises“ (oder doch weißes?) Pferd, eine Minikamera, ein Webrahmen und ein Easy-Speak-Mikrofon nicht fehlen. Ob der Sack des Weihnachtsmanns für das alles reicht? Auch ein echter Hund gehörte schon zu den Pulsnitzer Herzenswünschen. Das ist freilich eine ernste Angelegenheit, und nicht ohne Rücksprache mit den Eltern zu machen, brummt der Weißbart. Auch der Wunschzettel selbst verändert sich. So liegen jetzt offenbar Bild-Montagen im Trend und machen den traditionellen Zeichnungen Konkurrenz. Manche fast so groß wie Wandzeitungen. Da plündern die kleinen Racker Kataloge und Anzeigenblättchen mit diversen Bildchen von Marken-Puppen oder Baukästen der besonders gängigen Hersteller, damit der Weihnachtsmann nicht nach der falschen Sorte greift und Liddy ganz bestimmt das richtige Brautmodengeschäft bringt.

Manches verschwindet auch aus den Wunschhitlisten. 1997 – genau vor 20 Jahren – waren PC’s und Lerncomputer oft dabei. Jetzt ist der PC offenbar zur Selbstverständlichkeit geworden. Anderes Selbstverständliches wie Socken, ein Paar Schuhe oder ein großes Bett machen den alten Herrn schon manchmal nachdenklich. Anderes tieftraurig. So ist der Weihnachtsmann für manches Kind wie ein Kummerkasten, bei dem es das Herz ausschütten kann mit Wünschen, die er leider nicht erfüllen kann, so gern er es würde. Da schreibt zum Beispiel ein Mädchen, es wäre der größte Wunsch, wenn sich die Eltern wieder vertragen würden und Weihnachten gemeinsam gefeiert werden könnte.

Gerade in Pulsnitz hat der Alte derzeit besonders viel Stress. Denn er hat schon damit begonnen, historische Wunschzettel für das Pulsnitzer Nikolausfestes 2018 aus seinem gigantischen Archiv zu kramen. Dann planen die Organisatoren etwas Besonderes: eine Wunschzettel-Ausstellung. Die Wünsche sorgen ja immer für Überraschungen. Ein Kind ließ jetzt wissen, es ist wunschlos glücklich. Da ist der Weihnachtsmann baff. Über glückliche Kinder freut er sich natürlich. Aber so ganz wunschlos? Wenn das um sich greifen würde, wäre er ja arbeitslos. Und soweit soll es nicht kommen, brummelt er.

zur Startseite