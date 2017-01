Technologiezentrum zu zwei Dritteln voll Der Vermietungsstand lag zum Jahresende 2016 leicht unter dem Plan. Das soll sich schnell ändern.

Die Vermietung der Räume im Technologiezentrum läuft etwas schlechter als gedacht, dafür geht es beim Verkauf der Grundstücke im benachbarten Technologiepark schneller voran als geplant – das ist die Bilanz von zwei der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Freital. Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz (parteilos), bis Jahresende auch Geschäftsführer von Technologiezentrum und -park, zeigte sich zuletzt auf einer öffentlichen Veranstaltung der Freien Wähler zufrieden mit dem Erfolg.

Seinen Angaben zufolge waren zum Jahresende 65 Prozent der Flächen im Technologiezentrum vermietet. Eigentlich hatte sich die städtische Betreibergesellschaft 70 Prozent als Ziel gesteckt. Dies sei aber nur deshalb nicht zustande gekommen, weil der Mietvertrag mit einem Unternehmen nicht so schnell wie gedacht unterzeichnet werden konnte, so Schautz. Dies solle nun nachgeholt werden. Insgesamt laufen seinen Angaben nach derzeit Gespräche mit sechs Unternehmen. Neuer Chef der Betreibergesellschaft seit 1. Januar ist Alexander Karrei.

Im Technologiepark hat die Gesellschaft zum Jahresende rund 75 Prozent der Flächen an Unternehmen verkauft – etwas mehr als kalkuliert. Wie Schautz mitteilte, sei die Betreibergesellschaft derzeit in Verhandlungen mit einem weiteren Unternehmen. Weil die Nachfrage nach Grundstücken im Technologiepark so groß ist, wird das Gewerbegebiet ab diesem Jahr erweitert. Bis Mitte 2017 sollen die noch vorhandenen Schadstoffe auf dem Grundstück beseitigt sein. Danach könnte die Erschließung der Fläche beginnen und die ersten Firmen 2018 dorthin ziehen. Die Stadt hofft für das Vorhaben auf Fördermittel. Die städtische Betreibergesellschaft hatte das Grundstück von der Deutschen Bahn für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Die Fläche befindet sich zwischen dem bereits bestehenden Technologiepark und den Bahngleisen und zieht sich bis zur Porzelline. Mit den rund 30 000 Quadratmetern zusätzlich wird die Fläche des Technologieparks mehr als verdoppelt. Theoretisch können dort 13 Grundstücke für Unternehmen entstehen.

