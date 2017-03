Technologiepark wird bald größer Direkt an dem Freitaler Gewerbegebiet beseitigt die Deutsche Bahn derzeit noch Altlasten – und macht Platz für neue Firmen.

Im Technologiepark in Freital könne sich bald noch mehr Firmen ansiedeln. © Karl-Ludwig Oberthuer

Die Stadt Freital kann schon bald mit der Erweiterung des Technologieparks an der Umgehungsstraße beginnen. Die vorgesehene Erweiterungsfläche direkt an dem Gewerbegebiet gehörte einst der Deutschen Bahn und wird von dem Unternehmen derzeit noch von Altlasten befreit. Wie ein Sprecher mitteilt, werden seit Januar unter anderem mit Schadstoffen belastete Böden beseitigt. Die Sanierungsarbeiten sollen Ende März abgeschlossen sein. Danach werde das Grundstück an die städtische Betreibergesellschaft des Technologieparks TGF übergeben.

Die TGF hatte das Grundstück im vergangenen Jahr von der Deutschen Bahn für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Die Fläche befindet sich zwischen dem bereits bestehenden Technologiepark und den Bahngleisen und zieht sich Richtung Norden bis zur Porzelline. Mit den rund 30 000 Quadratmetern zusätzlich wird die Fläche des Technologieparks mehr als verdoppelt. 13 Grundstücke für Unternehmen können dort theoretisch entstehen.

Der Technologiepark war vor etwa zwei Jahren anstelle der abgerissenen Windbergarena eröffnet worden. Ende des vergangenen Jahres waren bereits 60 Prozent der vorhandenen Flächen verkauft. Die Erweiterung ist aus Sicht der Stadt nun nötig, um die weitere Nachfrage nach Gewerbeflächen zu bedienen. Allein im vergangenen Jahr hatten drei neue Unternehmen ihren Firmensitz auf dem Gelände eröffnet. In diesem Jahr will das Unternehmen für Sicherheitstechnik Sullus bauen.

Wann genau die ersten Unternehmen auf die neuen Flächen ziehen können, ist noch offen. Nach einem Stadtratsbeschluss vom vergangenen Dezember arbeitet die Stadtverwaltung derzeit an einem Bebauungsplan für das riesige Grundstück. Wird dieser vom Stadtrat durchgewinkt, könnte etwa Mitte 2017 die Erschließung der Fläche mit Straßen, Kabeln und Leitungen beginnen. Die ersten Firmen könnten dann 2018 dorthin ziehen.

zur Startseite