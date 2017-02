Techno-Rave am Kriebsteinsee Der Kriebethaler Faschingsclub erinnert in seiner 49. Saison an die mediale Welt der 90er Jahre.

Die Kriebethaler Karnevalisten feiern ihre 49. Saison. Am Sonnabend war der Faschingsauftakt am Kriebsteinsee. © Dietmar Thomas

Der Kriebethaler Faschingsklub (KFC) hat zu seiner 49. Saison eingeladen. Unter dem Motto: „Die 90er Jahre lebt der KFC mit Techno-Rave am Kriebsteinsee“ erinnern die Kriebethaler Narren in ihrem Programm an die Fernsehsendungen und die mediale Welt der 90er Jahre. Begonnen wird mit Tanzeinlagen der Funkengarde und der Tanzmariechen in Funkenkostümen. „Beide Gruppen zeigen Gardetänze“, sagt Rico Luge. Er ist der Vorsitzende des KFC. „Danach wird die Kussfreiheit verkündet.“ Im weiteren Programm geht es mit Sketchen weiter.

Die Veranstaltung am Samstag ist der Auftakt zum diesjährigen Karneval. Weiter geht es am 18. Februar mit dem Kinderfasching. „Der Kinderfasching ist ein Höhepunkt“, sagt Rico Luge. „Ihn gestaltet die Kindertanzgruppe.“ Wie er weiter sagt, werden für diese Gruppe noch Kinder gesucht. Wer möchte, kann jeden Freitag in die Turnhalle der Grundschule Grünlichtenberg zu einem Schnuppertanzkurs kommen. Beginn ist 16 Uhr.

Am 25. Februar veranstaltet der Klub die 11. Faschingsgala. Eine Besonderheit dabei ist, dass es ein Abendessen gibt. Ab 20 Uhr läuft dann das Programm. „Zu dieser Veranstaltung kommen viele Stammgäste“, erklärt Rico Luge. Am 27. Februar gestaltet der KFC gemeinsam mit Faschingsvereinen aus den Altkreisen Döbeln und Mittweida die Rosenmontagsveranstaltung. Wie Luge sagt, ist diese Veranstaltung wie in jedem Jahr bereits ausverkauft.

Seit 2015 hat der Kriebethaler Faschingsverein ein neues Domizil. Der Klub musste von Saal des Kulturhauses der Papierfabrik in den großen Saal des Hotels am Kriebsteinsee umziehen. Ehe die Karnevalisten den neuen Saal nutzen konnten, gab es allerhand zu tun. Nicht nur die Requisiten und der Fundus mussten umgelagert werden. „Der Keller war in einem katastrophalen Zustand“, erzählt Rico Luge. „Wir mussten viele Stunden Bauarbeiten leisten.“ Mit dem neuen Pächter des Hotels haben sich die Karnevalisten arrangiert.

zur Startseite