Techno, Pop, Tanz und Volksfest locken nach Löbau Der Tag der Sachsen hat auch am Sonnabend zur Halbzeit Einiges zu bieten. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Marcel Stephan (DJ Spike*D) und Nico Wendel (r.) vom Techno-Duo „Gestört aber geil“ © dpa

Nach dem Auftakt am Freitag steht natürlich auch der Sonnabend in Löbau ganz im Zeichen des Tages der Sachsen. 15 Bühnen und 15 Festbereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten laden zu einem Bummel ein - bei freiem Eintritt.

Auf der Bühne von Radio Energy in der Messehalle ist zum Beispiel gegen 19 Uhr das DJ-Duo „Gestört aber geil“ zu erleben. Später am Abend singt Christina Stürmer auf der Radio-PSR-Bühne am Zuckerplateau. Der MDR bringt ABBA- und Bee-Gees-Revival Bands auf seine Bühne am Altmarkt. Wer es klassischer mag, kann das Chorkonzert sächsischer Chöre um 16 Uhr auf der Bühne am Johannisplatz erleben, wo gleich vier Chöre gemeinsam singen werden. Und auch auf allen anderen Bühnen im großen Festgebiet ist nahezu ganztags etwas zu erleben, unter anderem Tanz, Akrobatik, Karnevalsclubs oder Trachtengruppen.

Zwischendurch lohnt ein Besuch beim SZ-Pavillon an der Festmeile. Dort gibt es kleine Plasteenten, mit denen Selfies gemacht und an die Redaktion geschickt werden können. Die besten, witzigsten, außergewöhnlichsten Fotos gewinnen am Sonntag Gutscheine vom SZ-Treffpunkt. (szo)

zur Startseite