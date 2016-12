Technischer Ausschuss genehmigt Bienenhaus

Der Technische Ausschuss der Stadt Glashütte hat ein bereits errichtetes Bienenhaus mit Lager nachträglich gebilligt. Er erteilte dem Bauherrn das gemeindliche Einvernehmen. Nun ist das Bauamt des Pirnaer Landratsamtes am Zug.

Das Bienenhaus wurde in einer ehemaligen Kleingartenanlage in Glashütte errichtet. Diese befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet. Dort gelten sehr strenge Bauvorschriften. Ein Bienenhaus könne aber genehmigt werden, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der Ausschusssitzung. Denn Art und Nutzung beeinträchtigen nicht den Schutzcharakter der Fläche. Auch der Weg dorthin sei gesichert. Da der Umbau im Bestand erfolgte und keine andere Nutzung vorgesehen ist, akzeptiere die Bauaufsicht, dass kein Löschwasser vor Ort anliegt. (SZ/mb)

