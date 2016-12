Technische Probleme bei Regionalzügen Derzeit arbeitet der VVO an einer Lösung, zusätzliche Fahrten mit der S-Bahn anzubieten. Am Dienstag läuft der Betrieb stabil.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen hat technische Probleme mit den Zügen der Mitteldeutschen Regiobahn. © Egbert Kamprath

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat technische Probleme mit seinen neuen silbernen Regionalzügen. Wie der Verbund mitteilt, fallen auf den entsprechenden Strecken in der kommenden Zeit viele Züge aus. Davon ist auch die Regio-Linie 3 betroffen, die zwischen Dresden und Hof über Freital und Tharandt fährt.

„Wegen Ausbröckelungen an den Radreifen musste fast die Hälfte der 29 Elektrotriebzüge aus dem Betrieb genommen werden“, heißt es vom VMS. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte der Hersteller Alstom Transport, der auch für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge zuständig ist, die Ursachen der Radreifenprobleme noch nicht ermitteln.

Zusätzlich zu den genannten Problemen treten teilweise auch Störungen in der Türsteuerung bedingt durch Feuchtigkeit auf. Auch hier ist die Firma ATD aktuell dabei, die Ursachen zu ermitteln. Zurzeit könnten nur zehn Fahrzeuge der Flotte fahren.

Weil der Verkehrsverbund so den regulären Fahrplan nicht erfüllen kann, will der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) auf der Teilstrecke Dresden–Tharandt mit Ersatzzügen einspringen.

Wie VVO-Sprecher Christian Schlemper am Montagabend mitteilt, läuft der Betrieb am Dienstag nach aktuellem Stand allerdings stabil. Es wird derzeit noch an einer Lösung gearbeitet, zusätzliche Fahrten mit der S-Bahn anzubieten. (SZ/wer)

