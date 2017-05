Technische Berufe stehen hoch im Kurs Bei der Ausbildungsmesse des Landkreises haben sich am Sonnabend in Löbau viele Schüler für Maschinenbau interessiert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mitarbeiter der Firma Palfinger Platforms GmbH informierten am Sonnabend zur Ausbildungsmesse „Insidertreff“ in Löbau über Ausbildungsmöglichkeiten. © R. Sampedro Mitarbeiter der Firma Palfinger Platforms GmbH informierten am Sonnabend zur Ausbildungsmesse „Insidertreff“ in Löbau über Ausbildungsmöglichkeiten.

Auch das Unternehmen MS Power Tec GmbH aus Zittau war zur Ausbildungsmesse in Löbau präsent und hat sich interessierten Schülern vorgestellt.

Hoch hinaus kann es für den einen oder anderen Azubi bei der Palfinger Platforms GmbH aus Löbau schon gehen. Allerdings befindet sich der zukünftige Arbeitsplatz für die Berufe Konstruktionsmechaniker, Mechatroniker, Industriemechaniker oder Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik dann doch eher am Boden, informierte Ausbilder Jens Nitzsche die jungen Leute am Stand des Unternehmens bei der Ausbildungsmesse Insidertreff des Landkreises am vergangenen Sonnabend in Löbau. Was wirklich zählt, um einen der guten Ausbildungsplätze bei dem weltweit tätigen Unternehmen mit Sitz in Löbau und Seifhennersdorf zu bekommen, sind erst einmal die Kopfnoten. Besonderes Augenmerk legen die Personalverantwortlichen da auf Mathe, Physik, Deutsch und Englisch. Letzteres Fach sollte bei Bewerbern nicht schlechter als mit einer Drei benotet sein, erfuhren die Jugendlichen. Das hat einen sehr technischen Grund, denn sämtliche Zeichnungen sind bei Palfinger in Englisch. Die Fachsprache für die korrekte Bezeichnung komplizierter Ventile oder anderer Bauteile wird dann in der Lehrausbildung vermittelt. Das regelt die Verbundausbildung in Kooperation mit dem Firmenausbildungsring Oberlausitz. Aktuell haben sich bei der Firma in diesem Jahr noch gar nicht so viele Leute beworben, laut Nitzsche 36. Grund also für viele Schüler und Schülerinnen, sich am Sonnabend in eine Liste für potenzielle Interessenten einzutragen und sich über den Weg zu Palfinger zu informieren. Der führt über ein Auswahlverfahren mit einem Test zum Schulwissen über eine zu erstellende Skizze zur Prüfung des technischen Verständnisses bis zu einem längeren Firmenrundgang. Schließlich sollen beide Seiten wissen, worum es geht. Danach erfolgt die Endauswahl. Direkt nach oben bis auf 103 Meter müssen übrigens nur die Einsteller der Hubarbeitsbühnen.

Den Weg beruflich nach oben suchten auch viele junge Interessierte an Metallberufen bei der Zittauer MS Power Tec GmbH. Immerhin lockt nach der Ausbildung ein unbefristeter Arbeitsvertrag. „Unser Anspruch hier ist, Azubis zu finden, um uns in der Zukunft weiter gut aufzustellen“, sagte Ausbilder David Rother. Acht bis zehn Bewerbungen für Lehrstellen als Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker gibt es im Jahr, zwei bis drei Leute werden genommen. Sie stellen in drei Schichten Baugruppen für Nutzfahrzeuge, Lkw-Motoren und Produkte für Getriebe her. 115 Mitarbeiter arbeiten im Zittauer Gewerbegebiet in der Weinau. Kopfnoten wie bei Palfinger werden hier eher nicht geprüft, aber ob jemand teamfähig ist, das stelle sich schon in den Bewerbungstagen heraus, so Rother. Bei MS Power Tec gibt es dazu drei Tage Probearbeit. Die Kandidaten stehen jeweils einen Tag mit den Facharbeitern an einer Maschine, in der Werkzeugvoreinstellung und im Messraum. Auch der Wissenstest in Sachen Grundbildung Metall, Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis ist notwendig. Bei den Zerspanungsmechanikern und Mechatronikern ist ein Realschulabschluss Voraussetzung, aber die Firma bietet auch Abiturienten eine Perspektive. Sie können eine KIA-Ausbildung (kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung) machen: in zweieinhalb Jahren den Zerspanungsmechaniker und nach fünf Jahren in Kooperation mit der Zittauer Hochschule den Diplomingenieur.

