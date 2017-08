Technikveteranen locken ins Zittauer Gebirge Das Festival Historik- Mobil war erneut ein großer Erfolg.

Die Historik-Mobil war ein großes Volksfest. © Rafael Sampedro

Zittau. Das Festival Historik- Mobil war erneut ein großer Erfolg. Bereits zum 11. Mal bescherte es den Besuchern Nostalgieerlebnisse auf den Schienen der Zittauer Schmalspurbahn und auf den Straßen des Zittauer Gebirges. Eröffnet wurde das Festwochenende mit einer großen Party am Freitagabend begleitet durch die stimmungsvolle Musik der Band Jolly Jumper und anschließendem großen Feuerwerk am Bahnhof Bertsdorf. Am Sonnabend und Sonntag gab es zahlreiche Sonderfahrten, auch mit Wagenunikaten aus der ersten Epoche der sächsischen Schmalspurbahnen. Am Bahnhof Bertsdorf hatte der Museumsbahnhof offen. Die Jonsdorfer Oldtimertage präsentierten Straßenfahrzeuge, Bulldogs, Lkws und Feuerwehren am Bahnhof und am Gemeindeamt im Kurort Jonsdorf. Zahlreiche bekannte Fahrzeuge aus der Motorgeschichte traten bei der Demonstrations- und Gleichmäßigkeitsfahrt des ADMV Classic Cup zum 94. Lückendorfer Bergrennen an. (szo)

