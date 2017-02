Technikspende für Bäckernachwuchs Die Bautzener Firma Debag stellt moderne Ofen-, Gär- und Kältetechnik her. Zu finden auch in der Berufsschule.

© Uwe Soeder

Moderne Technik für den Nachwuchs: Die Bautzener Firma Debag unterstützt die Bäcker-Ausbildung in Sachsen. Wie das Unternehmen mitteilt, stellt es der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Dresden moderne Ofen-, Gär- und Kältetechnik zur Verfügung. Aus Gesprächen mit Bäckern in der ganzen Bundesrepublik wisse man, wie schwierig es in der heutigen Zeit sei, qualifizierten Nachwuchs zu finden, sagt Debag-Vertriebsleiter Oliver Theiß. Ein wichtiger Faktor für die Wahl des Berufes sei dabei die Qualität und Ausstattung der Ausbildungsstätten. Auch die Berufsschule für Ernährung und Hauswirtschaft in Bautzen profitierte bereits von der Unterstützung des Unternehmens. Im Sommer 2016 übergab der Backofenbauer drei Öfen und eine Gäranlage an die Berufsschule.

Die Debag liefert Öfen, Back-, Kälte- und Gärtechnik in mehr als 30 Länder. 150 Mitarbeiter sind für das Unternehmen tätig. Kunden sind neben Bäckereien auch Gaststätten, Hotels und Tankstellen. (SZ)

