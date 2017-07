Techniker erwecken Neubau zum Leben Gerade wird das neue Gebäude des Riesaer Krankenhauses verkabelt. Sie denken dabei auch an den Ernstfall.

Ingenieur Ronald Nerger ist als Projektleiter zuständig für die technische Ausrüstung des Gebäudes. Von der Planung bis zur Ausführung begleitet er den Bau. Wenn die Trockenbauwände stehen, können die Kabel verlegt werden.

Auch die Umkleiden mit Waschbecken, WCs und Duschen befinden sich im Untergeschoss.

Das „kalte Herz“ im Erdgeschoss: Von hier aus wird die Klinik künftig gekühlt.

Der Krankenhausanbau wird gerade zum Leben erweckt. Einer von vielen, die dafür sorgen, dass das Gebäude atmet, nicht schwitzt oder friert – schlicht, dass es funktioniert, ist Ronald Nerger. Der Ingenieur steht in einer der Hauptversorgungsstraßen: in einem Flur im Obergeschoss des flachen Gebäudes, das seit dem vergangenen Jahr hinter dem Haupthaus entsteht. Hinter ihm wuseln Bauarbeiter umher. Von der Decke hängen riesige Bündel von Kabeln – weiße, grüne, orangefarbene. Kabeltrassen warten darauf, in die Räume geführt zu werden. Auf rund 3 000 Quadratmetern Fläche, verteilt auf zwei Stockwerke, finden parallel die Trockenbaumaßnahmen statt. Die Decke über Ronald Nerger misst jetzt noch etwa drei Meter. Doch sind erst einmal alle Leitungen und Rohre installiert, verschwindet alles unter einer weiteren Decke.

Ronald Nerger ist auf der Baustelle als Projektleiter zuständig für die technische Ausrüstung des Gebäudes. Etwa ein bis zweimal in der Woche kommt der Mitarbeiter des Planungsbüros Brendel vorbei, um nachzuschauen, ob die ausführenden Firmen auch alle Kabel und Leitungen an die richtige Stelle gebracht haben. In Sachen Klinik-Baustellen hat das Dresdener Unternehmen bereits viel Erfahrung gesammelt: „Wir sind deutschlandweit unterwegs“, erklärt Nerger.

Auf der Internetseite kann die Firma auf eine ganze Reihe von überregionalen Projekten verweisen, an denen sie beteiligt war: der Klinikneubau in Frankfurt-Höchst als Passivhaus, der Neubau des Herzzentrums der Uniklinik Köln samt Hubschrauberlandeplatz, der Bau der Tierklinik in Hofheim (Taunus).

Das Bauüberwachungsteam um Ronald Nerger ist täglich vor Ort. Denn Wasser, Strom, medizinische Gase, Kälte und Wärme müssen am Ende genau dort rauskommen, wo „die Medien“ gebraucht werden. Zu seinem Aufgabenfeld gehören außerdem die Aufzüge und die Rohrpost, mit der auf schnellstem Wege Lieferungen versandt werden können, Proben zum Beispiel – all das, was noch nicht elektronisch, per E-Mail, übermittelt werden kann.

Während im Obergeschoss des Neubaus noch Trockenbauwände fehlen, und damit viele Kabel bislang nicht an die Stellen geführt werden konnten, wo sie hingehören, ist im Keller schon mehr fertig. „Man baut immer von unten nach oben“, erklärt der Ingenieur Ronald Nerger. Im Untergeschoss, wo vor allem Archiv, Mitarbeiterumkleiden und die Technik untergebracht sind, verbirgt sich auch das „kalte Herz“ des Krankenhauses: zwei riesige Pufferspeicher. Sie nehmen das kalte Wasser auf, das hier auf etwa sieben bis zehn Grad runtergekühlt wird. Mithilfe von Pumpen wird es später über ein Rohrleitungssystem dafür sorgen, Server und andere technische Geräte zu kühlen – und natürlich Menschen Erfrischung zu verschaffen. Chemikalien, wassergefährdende Stoffe im Rückkühlkreis, kommen dabei laut Nerger nicht zum Einsatz. Die Abwärme der Kälteanlage wird schließlich über ein System auf dem Dach an die Umwelt abgegeben. Aber ist das nicht eine Verschwendung von Ressourcen? „Nein, mit den rund 27 Grad Celsius lässt sich leider nichts anfangen“, erklärt Nerger. Jedoch werde für die Kälteerzeugung die Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt. Wie in einem Körper hängt in einem Gebäude eben vieles zusammen.

Als Gegenstück zum „kalten Herz“ könnte man neben der Heizungsanlage wohl den neuen Notstromerzeuger bezeichnen. Ein Stromausfall, falls die Stadtwerke mal nicht liefern können, wäre für das Krankenhaus fatal. Bislang ist die Anlage in einem eigenen Häuschen neben dem Hauptgebäude untergebracht.

Ein neues Notstromaggregat

Doch auch das soll sich im Zuge des Umbaus ändern. Das neue Aggregat, das laut Nerger bereits bestellt ist, wird später im Haupthaus integriert.

Noch steht Ronald Nerger am Anfang seiner Arbeit – zumindest was die konkrete Umsetzung seiner Pläne anbelangt. „Etwa zehn Prozent der technischen Ausrüstung wurden seit Anfang Mai installiert“, erklärt der Ingenieur.

