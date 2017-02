Technikbegeisterte Jungs Der Ortsverband des THW hat wieder einen Jugendbetreuer. Damit kann die Nachwuchsarbeit starten.

Der Ortsverband des THW Döbeln will wieder eine Jugendgruppe aufbauen. Deshalb hatte er zum Schnuppertag eingeladen. Jugendbetreuer Christopher Wintsche zeigte Timo (vorn) und den anderen Jungs, wie ein Hebekissen funktioniert. © André Braun

Wer kann schon einen tonnenschweren Radlader anheben? Die Jungs, die zum Schnupperkurs der Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) gekommen sind, wissen jetzt, wie das funktioniert. Der neue Jugendbetreuer Christopher Wintsche hat ihnen gezeigt, wie mit Hebekissen ein solches Fahrzeug angehoben werden kann. Die fünf Jungs sind begeistert und beeindruckt.

„Da unser ehemaliger Jugendbetreuer berufsbedingt nicht mehr zur Verfügung stand, gab es auch einen Stillstand bezüglich der Jugendarbeit“, sagte Christian Winkler, Ortsbeauftragter des Ortsverbandes Döbeln. Das soll sich jetzt mit dem neuen Jugendbetreuer ändern. „Wir haben zunächst die Grundlagen geschaffen und einen Rahmen gebaut. nun kann die Jugendarbeit wieder losgehen“, so Winkler. Willkommen seien Jungs und Mädchen im Alter ab zehn Jahren aus dem Altkreis Döbeln. Im Alter von 16 oder 17 Jahren können dann die Jugendliche aktive Helfer werden. Voraussetzung dafür ist eine Grundausbildung.

Die Jugendgruppe trifft sich freitags aller 14 Tage in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr. Stehen Ausflüge oder besondere Ausbildungsschwerpunkte an, dann sind die Jugendlichen etwa einmal im Monat auch sonnabends gefragt. Doch das werde rechtzeitig bekannt gegeben, so Winkler. Den interessierten Jungs wurde am Schnuppertag nicht nur gezeigt, wie Hebekissen funktionieren. Sie sahen sich einen Imagefilm an, um zu erfahren, welche Aufgaben das THW hat. Anschließend durften sie auch eine Last mit einem Wagenheber anheben und lernten schon die ersten Knoten und Bünde. „Das sind Dinge, die man auch im täglichen Leben benötigt“, so Christian Winkler. Mit einem Teamspiel wurde der Stationsbetrieb beendet. „Bei uns werden auch die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen gefördert. Und Spaß soll die Ausbildung ja auch machen“, so Winkler. Er sieht zu, wie die Jungs und THW-Mitglieder gemeinsam mit einer Spinne Holzklötze aufeinandersetzen. Ihm und dem Jugendbetreuer ist es wichtig, dass die Jugendlichen lernen, spielend mit der Technik zu helfen. Beim THW kommen vor allem technikbegeisterte Jugendliche auf ihre Kosten. Hier seien unter anderem Kenntnisse aus der Physik und der Chemie gefragt.

Ole (11) aus Hartha hat schon lange darauf gewartet, dass es wieder eine Jugendgruppe beim THW gibt. Er hat seinen Bruder Marte mitgebracht. Der ist auch vom THW begeistert, aber mit seinen sechs Jahren zu jung, um bei der Jugendgruppe mitzumachen. Deshalb ist er ein wenig traurig. „Ole hat schon immer Interesse an Technik. Deshalb waren wir froh, dass es nun wieder eine Jugendgruppe gibt. Als wir das lasen, stand fest, dass wir zum Schnuppertag fahren“, so Anja Wolfram. Es sei schwer, bei Jugendlichen herauszukitzeln, welche Interessen sie haben. Deshalb will sie ihren Sohn Ole, der nun das gefunden hat, was er will, auch unterstützen und die Fahrerei auf sich nehmen. Allen, die da waren, hat es gefallen. Während die meisten die Technik beeindruckte, waren es bei Timo aus Jahna die Knoten.

Wer Interesse hat, bei der Jugendgruppe des THW der Ortsgruppe Döbeln mitzumachen, kann sich unter ov-doebeln@thw.de an die Helfer wenden oder einfach unter Tel. 03431 623349 anrufen.

