Technik und Taktik in den Ferien Beim Sportverein Haselbachtal trainieren Kinder und bekannte Sportler gemeinsam das große Einmaleins des Fußballs.

In der ersten Sommerferienwoche findet das 4. Fußballcamp beim SV Haselbachtal in Bischheim statt. Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 16 Jahren sind dazu vom 26. bis 29. Juni, von 9.30 bis 16 Uhr willkommen. Am Vor- und Nachmittag wird durch qualifizierte Trainer ein abwechslungsreiches und auf Kinder abgestimmtes Trainingsprogramm mit Technik- und Taktikschulung geboten. Erfahrene Profis wie Thomas Hentschel, Ex-Trainer des FSV Budissa Bautzen, Frank Lippmann, ehemaliger Spieler von Dynamo Dresden oder Thomas Baron, einer der erfolgreichsten Nachwuchstrainer Sachsens, und andere haben ihre Mitarbeit zugesagt. Im Gesamtpreis von 145 Euro sind ein warmes Mittagessen, Getränke, hochwertige Sportkleidung, ein eigener Trainingsball, Trinkflasche sowie der Eintritt ins Freibad und Pokale enthalten. (SZ)

Anmeldungen: 0171 3325063

mario.wehnert@gmx.de

