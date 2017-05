Technik statt Design Das DDR-Museum in Schwepnitz hat eine neue Ausstellung. Uwe Jähnig setzt auf einen besonderen Teil seiner Sammlung.

Musikfan Uwe Jähnig hat ein Zimmer seines Museums für Platten und Plattenspieler reserviert. © Matthias Schumann

Der Schwepnitzer Uwe Jähnig sammelt zwar DDR-Design-Stücke aus Leidenschaft, baut aber trotzdem sein Museum um. Anstelle von Design will er nun erstmals seine Techniksammlung mit Radios, Fernsehern, Plattenspielern und Tonbandgeräten präsentieren. „Es ist gut, wenn man immer mal wieder etwas Neues zeigt. Dann kommen die Leute wieder“, sagt er. Das Lager des Sammlers gibt das her.

Der frühere Schichtelektriker im Schwepnitzer Glaswerk hat im ehemaligen Verwaltungsgebäude vor drei Jahren das DDR-Design-Museum eröffnet. Er zeigte Möbel, Alltagsgegenstände, Spielzeug, Glas und ordnete bestimmte Gegenstände in besonderer Art und Weise an. Das orangene Zimmer mit den Schüsseln, Gardinen, Rollschuhen und Küchengeräten in dieser Farbe wurde so zum Markenzeichen des Museums. Uwe Jähnig betreute die Sammlung im Ehrenamt, öffnete jeden ersten Sonntag im Monat das Museum und veranstaltete parallel dazu noch einen Trödelmarkt zur Finanzierung des Projekts. Der Eintritt ins Museum kostet noch heute nichts.

Neues Konzept gesucht

Der anfängliche Zustrom ebbte aber nach und nach ab. Uwe Jähnig suchte nach einem neuen Konzept für sein Museum und fand es schließlich in den unzähligen Rundfunkgeräten, die er in seinem Lager untergebracht hat. Der 52-Jährige hat die Radios, die Plattenspieler und die Hifi-Türme über den Winter gesäubert und eine Ordnung festgelegt. Der größte Raum mit den orangefarbenen Alltagsstücken wird nun durch Tonbandgeräte aus den 80er- Jahren und Röhrenfernseher ergänzt. Ein Highlight ist wohl der RK 88 sensit. „Der wurde damals von einer Privatfirma hergestellt, er war begehrt“, sagt Uwe Jähnig.

Der Elektriker, der damals auch in sener Freizeit Radios reparierte, war schon immer ein Musik- und Technikfan. Er stand mitunter nachts um 4 auf, um die „Oldies nach Maß“ vom Radiosender Rias aufzunehmen. Der Robotron RS 5001 für 2000 Ostmark leistete ihm dabei gute Dienste. „Das Gerät konnte Rias am besten empfangen“, sagt Uwe Jähnig. Die Musikaufnahmen, die so entstanden, wurden dann munter getauscht oder überspielt.

Ein Raum des neuen Museums hat Uwe Jähnig Plattenspielern gewidmet. Sie stehen auf alten Tischen in der Mitte des Raums und werden von einer ganzen Reihe von Platten begleitet. City grüßt dort mit „Am Fenster“ von der Wand, Hansi Biebl ist vertreten, Platten der Puhdys sowieso. „Ich habe auch Platten der Hallo-Serie, die waren in den 70ern sehr gefragt“, sagt Uwe Jähnig. Ein Raum des neuen Museums ist den Lampen vorbehalten und ein Zimmer beherbergt ausschließlich Röhren- und Kassettenradios. Der Winter hat Uwe Jähnig ein wenig gebremst. „Es war so kalt, dass ich nicht so viel machen konnte, wie geplant. Ich hab nicht alles geschafft“, sagt er. Ein Zimmer mit Fotoapparaten wird noch fertig, Staubsauger sollen noch drapiert werden und alle Ausstellungsstücke mit Kassettendeckeln beschriftet. Es gibt noch genug Spielraum für Veränderung. Die Saison kann kommen.

Das Museum, Ortrander Str. 25, öffnet am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr. Es gibt auch einen Trödelmarkt.

