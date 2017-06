Technik legt Nünchritzer Post lahm Die Kunden sind sauer, der Besitzer verzweifelt – eine Woche lang ging gar nichts in der Filiale im Einkaufspark.

Die Nünchritzer mussten tagelang auf die Dienstleistungen von Post und Postbank verzichten. Die Ursache ist bis heute unklar.

Die Nerven von Bernd Tzschichholz liegen blank. Denn nicht nur seine Kunden sind wütend – er ist es mittlerweile auch. Seit Ende vergangenen Jahres betreibt er in seinem EB-Elektrogroßhandel im Einkaufspark Nünchritz an der S 88 eine Partnerfiliale der Post. Doch seit dem 13. Juni, 7 Uhr geht nichts mehr, sagt Bernd Tzschichholz.

Die Technik streikt, die Standleitung zu Post und Postbank ist ausgefallen, alle Dienstleistungen liegen brach. Der Elektronikingenieur vermutet, dass es ein Problem mit der Telekom gibt, weil das Unternehmen den Anschluss wenige Tage zuvor auf IP-Telefonie umgestellt hat. Deshalb meldet er die Störung auch dort. „Ich telefoniere jeden Morgen fünf, sechs Stunden lang. Aber ich bekomme nirgendwo einen Verantwortlichen ran, sondern nur die armen Frauen vom Callcenter“, schimpft Bernd Tzschichholz.

Außer einer Bearbeitungsnummer hat er auch Tage später nichts in der Hand. Und verdient auch nichts. „Wir können nur denen helfen, die eine Briefmarke wollen.“ Mit mehr als einem Euro Provision am Tag könne man da wohl nicht rechnen. Die Öffnungszeiten der Postfiliale hat er deshalb vorübergehend gekürzt. Und auch das Hauptgeschäft – der Elektrogroßhandel – leidet.

Seit Dienstag versucht nun auch die Sächsische Zeitung, mehr über das technische Problem in Erfahrung zu bringen. Die Telekom reagiert allerdings überhaupt nicht. Und die Post bestätigt lediglich, dass es eine Störung gegeben hat. Andere Filialen sind nicht betroffen, sagt Unternehmenssprecherin Tina Birke und bittet die Kunden um Entschuldigung. Über den Grund informiert sie nicht – auch Bernd Tzschichholz nicht. Irgendwann Mittwochvormittag funktionierte die Leitung einfach wieder. Ohne Erklärung, ohne Entschuldigung.

Der Elektronikingenieur hofft nun zumindest auf einen Verdienstausfall – und will auch über die Zukunft der Postfiliale gründlich nachdenken. „Ich werde sicher nichts überstürzen“, sagt er und macht aber gleichzeitig deutlich, dass die aktuelle Situation ungünstig ist. Der Laden in der ehemaligen Schlecker-Filiale im Einkaufspark war Ende 2012 eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht, weil am Hauptsitz in Leckwitz umgebaut wurde.

Doch Ende 2016 ließ sich Bernd Tzschichholz überreden, die Nünchritzer Postfiliale zu übernehmen, die zuvor von der Sicherheitshütte auf der Meißner Straße betrieben wurde, und das Geschäft zu behalten. Für die zusätzlichen Dienstleistungen wurde sogar eine neue Kollegin eingestellt, was sich allerdings nicht rechnete. „Jetzt weiß ich, warum das keiner machen wollte.“

