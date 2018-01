Technik-Historiker wirken zusammen

Fingerzeig von Barbara Ludwig (l.): Die Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum sieht der Kooperation mit dem Bandmuseum Großröhrsdorf wie auch Bürgermeisterin Kerstin Ternes optimistisch entgegen. Foto: Matthias Schumann © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Dieser Tag könnte in die Industriegeschichte von Großröhrsdorf eingehen. Zum ersten Mal ist der Zweckverband Sächsisches Industriemuseum mit Sitz in Chemnitz eine Kooperationsbeziehung eingegangen. Und dies ausgerechnet mit dem Technischen Museum der Bandweberei. Am 22. Januar haben Bürgermeisterin Kerstin Ternes und Barbara Ludwig, OB der Stadt Chemnitz als Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes, ihre Unterschriften unter einen Vertrag gesetzt, der das Zusammenwirken für ein Jahr festschreibt. Mit jährlicher Verlängerungsoption.

Das klingt nach einer reinen Formalie, ist es aber nicht. In Sachsen gibt es mittlerweile viele industriemuseale Einrichtungen, aber nur vier von ihnen werden durch den Freistaat direkt gefördert: das Industriemuseum Chemnitz, die Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau, das Besucherbergwerk/Mineralogische Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf sowie das Industriemuseum Energiefabrik Knappenrode, das vom Landkreis Bautzen betrieben wird. Und vor allem hier gab es nun genügend Fürsprecher, die den Brückenschlag vom Erzgebirge in die Lausitz auch mit einem Abstecher ins Rödertal versehen wollten.

Für Barbara Ludwig war dies auch eine ganz persönliche Sache: „Ich erinnere mich, wie ich als Kind mit meinem Großvater, der in Karl-Marx-Stadt eine Miederwarenfabrik betrieb, nach Großröhrsdorf gefahren bin, wo wir Gummiballen holten.“ Die teils sehr gut erhaltenen Industriebauten erinnerten sie sehr an Chemnitz. „Was lag also näher, ein neues Band hierher zu knüpfen, um im Bild zu bleiben?“ Die Kooperationsvereinbarung dient zunächst der gegenseitigen Unterstützung bei thematisch geeigneten Ausstellungen und Veranstaltungen sowie einer Zusammenarbeit im Bereich Museumspädagogik. Aber da ist natürlich noch mehr möglich. Ludwig hob schon jetzt auf die Landesausstellung ab, die 2020 der sächsischen Industriekultur gewidmet sein wird. „Davon könnte Großröhrsdorf auch unmittelbar profitieren.“ Diese Aussicht freute Kerstin Ternes gerade im Jubiläumsjahr des Bandwebereimuseums außerordentlich. Und die Stadt arbeitet ja auch sonst weiter am Image: „Am 1. März wird die Bischofswerdaer Straße bis Bretnig in Bandweberstraße umbenannt.“

Bereits die aktuelle Sonderausstellung ist ein Beispiel für jene Chancen, die eine Kooperation zwischen Industriemuseen eröffnet. Seit Oktober sind hier großflächige Bilder des bekannten Fotografen Olaf Martens zum Thema „Zukunft der Arbeit“ zu sehen. Der Leipziger hat diese außergewöhnlichen Fotografien in der Energiefabrik Knappenrode aufgenommen. Durch deren Vermittlung gab es eine Leihgabe ins Großröhrsdorfer Industriemuseum, das nun mal auf ganz andere Weise auf sich aufmerksam machen kann.

Das Technische Museum der Bandweberei ist eine Einrichtung der Stadt, was aber wäre es ohne die ehrenamtliche Mitwirkung der Mitglieder des Museumsvereins um Bernd Hartmann? Der Webermeister und seine Mitstreiter bereiten jetzt ein großes Event für den 27. Mai vor. „Dann feiern wir 20 Jahre Museum – natürlich auch mit einer neuen Technikausstellung.“ Das Museum spiegelt dann fast 340 Jahre Bandweberei-Historie im Rödertal wider – aber das ist schon eine andere Geschichte ...

zur Startseite