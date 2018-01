Technik gelöscht, Pferde eingefangen Die Feuerwehrleute von Wilthen sind im vergangenen Jahr zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt, auch zu ungewöhnlichen.

Die Feuerwehr von Wilthen hatte im vergangenen Jahr auch ungewöhnliche Einsätze. © dpa

Wilthen. Von Löschen eines brennenden Mähdreschers in Obergurig über das Einfangen von Pferden in Irgersdorf bis hin zur Beseitigung von Bäumen, die bei Stürmen umgebrochen waren. Das Spektrum der Einsätze der Feuerwehr der Stadt Wilthen war im vergangenen Jahr sehr breit gefächert. Die Wilthener Ortswehr wurde 68-mal alarmiert, die Tautewalder 18-mal. Das entspricht in etwa den Zahlen des vorangegangenen Jahres, wo 66 beziehungsweise 20 Einsätze zu Buche standen. Die Wilthener Feuerwehr war vor allem bei technischen Hilfeleistungen gefordert, zum Beispiel Türöffnungen für den Rettungsdienst. Bei der Tautewalder Feuerwehr standen Löscheinsätze an erster Stelle.

Diese Bilanz zog Gemeindewehrleiter Sven Kunath jetzt bei der Jahreshauptversammlung, während er zum einen in sein Amt wiedergewählt und zum anderen zum Hauptbrandmeister befördert wurde. Die Zahl derjenigen, die sich in der Feuerwehr engagieren, ist im vergangenen Jahr um sieben Personen gestiegen. Das liegt vor allem an mehreren Neuaufnahmen in die Tautewalder Feuerwehr und in die Kinderfeuerwehr. Insgesamt gibt es jetzt 60 aktive Kameraden. Den Alters- und Ehrenabteilungen gehören 20 Männer und Frauen an, den Jugendgruppen 25 Jungen und Mädchen. Bei der Kinderfeuerwehr machen 14 Fünf- bis Siebenjährige mit. Im vergangenen Jahr absolvierten die Mitglieder der Gemeindefeuerwehr zusätzlich zu den Einsätzen 134 Dienste – zur Ausbildung oder um die Brandsicherheit zum Beispiel bei Veranstaltungen zu gewährleisten.

