Technik für die Ukraine Die Radeberger Feuerwehr gibt Geräte,die hier nicht mehr aktuellen Standards entsprechen, weiter.

Ein hydraulischer Spreizer ging jetzt von Radeberg in die Ukraine. © privat

Radeberger Feuerwehrtechnik, die nicht mehr aktuellen hiesigen Standards entspricht, tut nun ihren Dienst bei der Berufsfeuerwehr in der ukrainischen Stadt Burschtyn. Unter anderem ein hydraulischer Spreizer für die Rettung von Personen aus Unfall-Fahrzeugen. Den Kontakt geknüpft hat dabei der einstige Radeberger Kurt Simmchen, der seit etlichen Jahren in der Ukraine lebt und regelmäßig Spendentransporte aus Radeberg organisiert. Auch eine Partnerschaft zwischen der Bierstadt und der ukrainischen Stadt Halytsch hat er angeschoben. „Die Technik wird in der Ukraine dringend gebraucht, denn das meiste dort stammt noch aus Sowjetzeiten“, beschreibt er. (SZ/JF)

zur Startseite